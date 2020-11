La llamada a Ana Rosa en directo cuando hablaba de la vacuna de Pfizer: "El Ministerio de la Verdad"

La televisión en nuestro país está dominada por los grandes espacios magacines en los que las cadenas generalistas pasan de la actualidad política al corazón con facilidad. El espacio estrella en este sentido de Telecinco es 'El Programa de Ana Rosa', presentada por la mujer que le da nombre y a la que, a pesar de los años de experiencia en directo, su reloj le ha hecho pasar un mal rato con una llamada de atención que alguno de sus colaboradores apuntaba: "Es el Ministerio de la Verdad".

La llamada a Ana Rosa en pleno directo

Es el tema del día, Ana Rosa se encuentra comentando la última hora sobre la vacuna de la empresa Pfizer y es justo en ese momento cuando su reloj comienza a realizar un extraño sonido que le ha hecho parar en pleno directo:

El ministerio de la verdad llama en directo a ANA ROSA #TELEVISION#Surrealismopic.twitter.com/hpUFy01UfZ — MASPITV (@TVMASPI) November 11, 2020

Al final se trataba de una mera notificación de un reloj la mar de inoportuno, algo que algunos de los contertulios, como Jorge Bustos, han aprovechado para bromear sobre una posible llamada de "el Ministerio de la Verdad". Al final, el tema ha quedado en eso, una simple anécdota aunque no deja de demostrar que, ante la amenazante propuesta del Gobierno, ya son muchas las voces que se muestran críticas con el control de la "desinformación" que pretende Moncloa.

Herrera también criticó el plan de Moncloa y su "Ministerio de la Verdad"

Carlos Herrera, comunicador líder en la radio en España, también arremetía contra los planes de Moncloa: "La verdad es que Pedro Sánchez tiene para escribir una novela. Ha empezado la gira de autobombo por toda España presumiendo de fondos europeos y tiene ahora mismo dos frentes muy delicados a través de los cuales va a investir como buenamente pueda: uno es la educación y otro el comité de desinformación, eso que algunos medios están llamando el "Ministerio de la Verdad".

Vídeo

Vamos a ver, ¿quiere controlar el relato del pasado? Sí, desde luego, de eso se encarga Carmen Calvo. Pero ahora también quiere tener bien atado lo que se publica en el presente. A esa cosa que quiere formar se le va a llamar comité contra la desinformación para luchar contra los bulos y las 'fake news'. ¿Existen las 'fake news'? Claro que sí. ¿Existen los bulos? Claro que sí. Las 'fake news', incluso la ingerencia de algunos países o de determinados sectores de algunos países en otros para desestabilizarlos. Eso pasó en el 2017 con Puigdemont, los rusos y compañía. Pero, oiga, para eso no hace falta crear un comité antidesinformación. Para eso que trabaje el CNI y que después, cuando el Gobierno tenga todos los datos, actúe en consecuencia. No hace falta formar un comité de control de la información, que es poco menos, les falta ya la censura previa, que van a llevar adelante Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver.

Estos empezaron controlando al Rey, echando al Rey padre, después controlando el Poder Judicial, luego en el Parlamento, donde bovinamente le han dicho que sí a un estado de alarma de seis meses para que haga lo que quiera y no tenga tener que acudir si no quiere, dentro de cuatro meses a lo mejor, después, ya les digo, el Poder Judicial y ahora la prensa.

Todo eso diciendo para luchar por la verdad. El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero que ha habido, que no dice la verdad ni al médico. Pues, ¿qué quiere el Gobienro? ¿Que todos seamos como el basurero ese que Pablo Iglesias le ha montado a su amiga entrañable, a Dina Bousselham? ¿Que seamos basura como algún periodicucho digital de esos que se van de plurales y que son lo que son? Son basura. Tiene a la mayoría de los medios casi sodomizados y a su servicio, pero quiere más.

Vamos a ver, ese comité, que ya las asociaciones de la prensa se han puesto en alerta porque abre la puerta a eliminar la libertad de los medios, ese comité no es que quiere que dejemos de contar mentiras. Miren, normalmente cuando se hacen esos comités es para que dejemos de contar verdades.

¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? Aquí, oiga, no se trata de proteger a los ciudadanos de mentiras, de lo que se trata es de proteger a Sánchez de verdades. ¿Quiere que le cuente mentiras de Pedro Sánchez? Pues no tengo tiempo, empezando por la tesis, que ni siquiera la hizo él, las mentiras del Gobierno. Engañó en nombre de empresas que controlan, además, esas cosas. Este Pedro Sánchez que no podía dormir con Podemos, que no iba a pactar nunca jamás con Bildu y le está enviando los presos de ETA, este que decía que tenía un comité de experrtos y era mentira, este Gobierno que no quiere contar los muertos que hay, que miente diciendo que hay solo 38 mil. Este Gobienro sueña con la censura previa. Los bulos y la pandemia son una coartada para blindarse ante las críticas. ¿Se acuerdan ustedes del general Santiago, que decía que había que intentar minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno? Bueno, pues eso es, sin más. Les va a costar porque, hombre, impedir determinadas libertades no es tan sencillo".