El desconcertante 'look' de Leticia Sabater con el que reaparece en 'Sálvame' tras la muerte de su hermana

Este sábado el plató de Jorge Javier Vázquez, 'Sálvame Deluxe', ha recibido la visita de una persona que siempre ha dejado grandes titulares por su paso por el programa, aunque en muchas ocasiones haya personas que las utilicen con malas intenciones. No hablamos de María Teresa Campos, que también ha visitado el programa tras la polémica por su posible reconciliación con Bigote Arrocet.

En esta ocasión la protagonista es una presentadora, destacada a finales de los años 90, que principalmente se dedicaba al público infantil.

Hablamos de Leticia Sabater. Sabater ha sido protagonista en las últimas horas después de que se hiciera público el fallecimiento de su hermana a los 57 años a causa de un infarto fulminante mientras dormía. Día y medio después Sabater se ha visto con las ganas suficientes como para sentarse en un plató, aunque ha reconocido que este ha sido un duro golpe para ella y para su familia, ya que no esperaban noticias así.

Las palabras sobre su imagen

"Me alegra haber venido porque no estoy pasando por un buen momento y aquí he podido volver a reír", ha alegado la presentadora y artista. Ante las críticas que muchas personas le han hecho por acudir este sábado al plató después de lo ocurrido con su hermana, ha querido matizar que esta entrevista ella la tenía concertada hace dos semanas.

"Esta es una entrevista que tenía ya concertada desde hace dos semanas. La he retrasado una pero ya no veía bien prolongarlo más tiempo. Soy una profesional y este era un compromiso que ya tenía", ha recalcado.

Una de las cuestiones más comentadas, sin embargo, ha sido la peculiar imagen con el que ha acudido al plató de 'Sálvame Deluxe'. Al ser preguntada por los colaboradores allí presentes, la artista ha explicado que es motivo por una blefaroplastia que se ha hecho para quitarse el exceso de piel de los párpados y las bolsas de los ojos.

Además, también ha querido mejorar su sonrisa poniéndose 20 carillas de composite. "Le llevé la portada de mi primer disco y le indiqué que quería tener la misma sonrisa que tenía ahí", ha reconocido, y ha explicado que con este nuevo 'cambio' ha vuelto a ser la que fue con menos años: "Creo que entre esto y las manchas de sol que me he quitado, habré rejuvenecido 10 años".

A muchos este escenario les ha hecho recordar uno de los últimos 'Sálvame Deluxe' antes del parón veraniego, donde Kiko Matamoros también acudió al programa con marcas visibles de una operación estética.

