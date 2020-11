Laura Pausini 'se pica' y se enfrenta a Pablo López hasta dejarle sin palabras: "No he entendido un..."

Este viernes, se emitió la segunda gala de asaltos de 'La Voz' en Antena 3. Guiados por la motivación de hacerse con el mejor equipo, los robos acapararon el plató del programa. Después de elegir entre las voces que escogieron en la fase de 'Audiciones a ciegas', Laura Pasuini y Antonio Orozco han aprovechado el "robo" para quedarse con tres de los concursantes eliminados por sus compañeros en las batallas.

Con el asesoramiento de Carlos Rivera, Laura Pausini logró ser la coach que más se benefició de las eliminaciones de sus compañeros, dado que fichó a dos nuevas voces para su equipo. La cantante le dio una segunda oportunidad a Juan José Alba y Pilar Bogado, ya que Alejandro Sanz y Antonio Orozco habían prescindido de ellos.

Durante un enfrentamiento entre coaches por uno de los concursantes, se produjo uno de los momentos más icónicos de la noche. En este caso fue Pablo López quien se enfrentó a Pausini para quedarse que una de las voces. Como es habitual en el programa, ambos artistas realizaron un discurso para intentar convencer al aspirante de irse a su equipo. "No sé por qué no estás en mi equipo y por qué has elegido a Pablo", comenzó diciendo la italiana con su habitual tono sarcástico.

Ante sus declaraciones, López tomó la palabra y comenzó con un emotivo argumento que dejó atónitos a sus compañeros. "Yo creo que es como de esas parejas, de las que hay pocas, en las que pasan 20 años y, en vez de irse a cenar a un coche, cenan en un restaurante... Esa es tu guitarra. Ese eres tú", aseguró, dejando caer unas palabras no muy claras.

"Toma esa", dijo por un lado Alejandro Sanz para apoyar a su compañero mientras el resto le miraban incrédulos hasta estallar en carcajadas. Mientras tanto, por otro lado, se escuchaba como Pausini quería acaparar la atención: "Disculpa, disculpa".

"Quizá es que soy italiana pero no he entendido un coño de nada", le reprochó Pausini muy sincera, provocando que el plató se inundase de risas. "Pues a ti te acabamos de entender perfectamente", le respondió Eva González, la presentadora, sin poder contener la risa.