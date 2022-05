Laura Pausini desvela las condiciones de su contrato como presentadora de Eurovisión 2022: "Nos lo impusieron"

Este sábado, Televisión Española marcó un sorprendente 52,6% de cuota de pantalla gracias al Festival de la Canción de Eurovisión, donde Chanel conquistó a gran parte de los espectadores con 'SloMo'. Finalmente, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania'.

En una gala celebrada en el Pala Olímpico de Turín (Italia), su candidatura se ha impuesto a las de Reino Unido, segunda, y España, tercera. De esta manera, nuestro país ha conseguido la mejor posición desde 1995, cuando quedó segunda con Anabel Conde y 'Vuelve conmigo'. Esto dio mucho que hablar, principalmente la posición de Ucrania que muchos consideran "injusta" al verla justificada por encontrarse en plena guerra con Rusia.

Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan fueron los encargados de presentar la gala desde Turín, convirtiéndose en otros de los elementos más aplaudidos de la noche. La audiencia sacó a relucir tanto su saber estar como su manera, tan agradable y natural, de conducir el espacio. Incluso protagonizaron algunos momentos que se hicieron virales en Twitter como las palabrotas en italiano que se le escapaban a Pausini durante los ensayos y la confusión de Mika al confundir al representante de Rumanía con la de España.

Esta oportunidad hizo una especial ilusión a los elegidos para ponerse al frente del espacio, aunque algo más a Laura Pausini, tal y como lo contó en 'La matemática del espejo' de La 2. La cantante fue entrevistada en el mencionado espacio unos días antes de Eurovisión 2022 y reconoció que le hacía mucha ilusión "hacer un homenaje a Raffaella Carrà".





"Nos lo impusieron"

"Yo he presentado un show en televisión en Italia, pero Eurovisión es algo muy diferente. Además, es todo en inglés, aunque es un reto. Lo hablo, pero presentar...", comenzaba contando la artista, haciendo referencia a su respeto por presentar el Festival por primera vez. "Por suerte, tengo dos grandes amigos a mi lado, Mika y Alessandro Cattelan, y nos vamos a ayudar", aseguraba a Carlos del Amor, el presentador del programa.

"También quiero vivirlo como una nueva aventura. Después de tantos años de hacer este trabajo y conocer muy bien todos sus aspectos, el mundo de Eurovisión es un reto nuevo", indicaba. "Veo que todo lo que hace Eurovisión es debate en cada nación", opinaba respecto al revuelo que se genera cada año en torno al certamen.

"Además, creo que por eso, cuando firmamos el contrato como presentadores, nos impusieron no encontrarnos a los concursantes hasta que nos vayamos a Turín", confesaba entonces Pausini, desvelando las condiciones que les pusieron como presentadores de Eurovisión. "Y no podemos decir nuestra opinión", agrega, dejando claro que deben ser totalmente objetivos.

"No puedo decir quién es mi favorito, porque me conocen en varias naciones. Y, si digo que me gusta el concursante de Suecia, en Italia pueden votarle", declaraba la cantante. "Igual que Mika. Entonces, no podemos hacerlo para no influenciar, pero tengo mi canción favorita", reconocía.