LaSexta se sumerge en el mundo de los "cazadores" de herencias sin dueño

Llamar a puerta fría y comunicar a las personas que son herederos de un antepasado al que muchas veces ni conocen, ese es el peculiar trabajo de los cazaherederos, que el periodista Jalis de la Serna explora en un nuevo programa en LaSexta que se estrena este martes.

Cuando me dijeron que había un equipo de abogados que se dedicaba a tocar a puerta fría para informar a una persona de que tenía una herencia desconocida me pareció que era un trabajo de lo más curioso, cuenta a Efe el periodista.

Durante 6 meses, el comunicador ha recorrido España junto a Sergio, Pablo, María y Quique, los cazadores que llaman a la puerta de los herederos después de haber realizado una complicada tarea de investigación.

La alerta muchas veces la dan administradores de finca o incluso porteros, explica De la Serna, que detectan que un inmueble está acumulando deudas, después de que la persona fallecida deje de pagar el impuesto municipal o la cuota de comunidad.

Entonces se dan cuenta de que la persona ha fallecido sin descendencia cercana y es cuando comienza la investigación para trazar un árbol genealógico. Se enteran de quién era esa persona, de quién era hija, si tenía hermanos y a través de un proceso de investigación super interesante trazan el árbol, llegan a una persona y se proponen informarle de que tiene una herencia, añade el periodista.

Tras la puerta se encuentran reacciones de lo más variopintas. Hay personas que están encantadas y que desde el primer momento empatizan tanto con los cazaherederos como con nosotros y hay personas que empiezan a desconfiar y acaban prácticamente echándote con cajas destempladas de su casa.

El objetivo de los cazaherederos es siempre que las personas contactadas les firmen un documento para tramitar esa herencia y quedarse con un porcentaje del monto final de la herencia. Un porcentaje que depende del caso, aunque suele empezar en torno al 30 %, apunta De la Serna.

Es un proceso arduo y complicado, que implica conseguir decenas de documentos, certificados de nacimiento y defunción, son procesos que no están al alcance de todo el mundo. Por ello, estos despachos ofrecen a los herederos todos los trámites hechos y tienen una filosofía: la gente siempre va a preferir quedarse con el 70 % de algo que con el 30 % de nada. Al que le toca una herencia es como si le tocara la lotería sin comprar boleto, añade.

"Cazaherederos" descubrirá que detrás de cada herencia hay una historia: secretos de familia, administradores de fincas que quieren saldar deudas de las que nadie se hace cargo, vecinos interesados en hacerse con la vivienda colindante, okupas que han entrado en las viviendas deshabitadas, conflictos familiares

Aunque no hay un perfil concreto de las personas que dejan la herencia, suelen ser mayores, en muchos casos mayores de 90 años, que a lo mejor se casaron y tuvieron un cónyuge pero no tuvieron descendencia, no tuvieron hijos, y personas que se han acabado quedando solas en la vida y que han muerto sin tener contacto con familiares directos. Si no hacen testamento, los herederos son los familiares, apunta De la Serna, quien recuerda que en España todavía hay millones de personas que no dejan testamento.

Cazaherederos arranca este martes con la historia de El peluquero millonario y en él Jalis de la Serna acompaña al cazador Sergio en la búsqueda del heredero de Antonio, un hombre de origen gallego que falleció en Miami (EEUU) dejando un patrimonio de casi un millón de dólares. En programas sucesivos se hablará de casos como el de un heredero que recibirá dos apartamentos con vistas al mar en Torremolinos, con la particularidad de que están ocupados.