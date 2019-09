Las redes rescatan un tuit de María Isabel defendiendo a Franco y la artista responde así

Las redes sociales han rescatado un tuit de la cantante María Isabel defendiendo a Francisco Franco y la cantante ha tenido que salir a la palestra para dar su versión de lo sucedido.

La memoria de internet es muy peligrosa, y más para los que han pasado su infancia o adolescencia utilizando unas redes sociales que nunca olvidan lo que se ha escrito en ellas. Algo que saben bien varios futbolistas, y que también ha aprendido la cantante María Isabel.

Las redes sociales han rescatado este tuit escrito desde la cuenta de María Isabel en 2014 en el que se lee lo siguiente: "Si estuviera Franco probablemente España estaría mejor! En varios aspectos, en otros no".

Como se ve en la propia captura, la propia María Isabel desmiente, cinco años después, haber escrito ese mensaje en su día, asegurando que lo había escrito otra persona que se hacía pasar por la artista.

Aún así, algunos no quedaron totalmente satisfechos por la explicación de la artista, por lo que María Isabel decidió realizar un comunicado en vídeo.

Y ha lanzado este tuit en el que pretende dar por zanjado el asunto.

Como era de esperar, el posicionarse en este tema ha despertado reacciones de todo tipo entre los usuarios de las redes sociales, que se han mostrado sorprendidos de que una cantante que saltó a la fama cuando era niña se haya manifestado sobre Francisco Franco.

Al final ha decidido hacer un comunicado oficial.

COMUNICADO: �� �� y por favor... no soy persona de líos,ni polémicas, ni problemas.

Por lo que lucho cada día es por la música... no voy a entrar más en estos juegos, y con esto espero que me entiendan!�������� pic.twitter.com/cC2OCmJcwv