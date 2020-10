Las palabras de Ortega Smith sobre el franquismo que indignan a Xabier Fortes

Este martes, Ortega Smithvisitó 'La Noche en 24 Horas' para pronunciarse sobre la actualidad informativa, haciendo hincapié en la situación generada por el coronavirus, en concreto en la Comunidad de Madrid, y en la moción de censura que propuso su partido, Vox, contra al Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuando estaban hablando de la moción de censura, la que asegura que muchos "españoles apoyan", ya que "muchos piensan como ellos", el argumento de Smith desencadenó en las elecciones que se llevaban a cabo durante el franquismo.

Tal y como ha defendido el político, en el franquismo se celebraban unas elecciones que siempre "ganaba el régimen". Asimismo, arremetió contra todos los que se han "empeñado en reescribir la historia" para vender la Segunda República como una etapa de "democracia, paz y orden" para España, lo que considera una "barbaridad". "Cada uno debe debe tener libertad para juzgar la historia como quiera", agregó.

De la misma manera, opinó que la Guerra Civil comenzó con un "proceso previo" durante la república en el que "se quemaban iglesias, violaban monjas y perseguían españoles por sus ideas políticas": "Se vivía en una preguerra. Eso no era un paradigma de libertad ni democracia", aseguró, dejando claro que la paz con la que asocian la república es una mentira.

"Usted ve bien el alzamiento de Franco pero no ve bien el periodo republicano", le contestóXabier Fortes sorprendido. "A usted lo que le pasa, como a muchos periodistas, es que le gusta el discurso único y les molesta que haya personas que no caigamos en la misma trampa", se defendió.

"Se han empeñado en reescribir la historia y decir que la república era paradisíaca, democracia, paz y orden, y que luego llegaron unos tiranos que acabaron con aquella democracia, paz y orden", añadió.

"En la Guerra Civil se cometieron atrocidades, como las checas, donde se torturaba a la gente y no las hizo Franco". Además, apuntó que "las elecciones durante la República eran un fraude": "En el franquismo si había elecciones, otra cosa es que si eran democráticas o no. Apréndaselo", insitió, cortando al presentador, quien acabó asintiendo para no continuar con la discusión.