Las emotivas palabras de Jorge Javier Vázquez antes de 'GH VIP' hacia María Patiño

En una de las últimas publicaciones en el blog de 'Lecturas', Jorge Javier Vázquez confesó que estaba pasando por uno de los momentos más duros de su vida en el que la enfermedad estaba más presente que nunca: "En seis meses, la muerte ha pasado de ser una idea a convertirse en una realidad muy cercana".

Este jueves, 22 de agosto, Jorge Javier ha dejado a un lado el pesimismo y ha sacado el lado más nostálgico tras la boda de su amiga y compañera de 'Sálvame': "María Patiño se ha casado en Sri Lanka y, cada vez que la veo vestida de novia, me viene a la cabeza aquella noche de hace veintitantos años en un bar de Marbella. También iba vestida de blanco, aunque con pantalones. Bailaba y reía como si no hubiera mañana. María sigue siendo la niña de entonces, aguerrida, disparatada, divertida sin proponérselo, una loca bajita".

El presentador de 'Supervivientes', 'Sábado deluxe' y 'Gran Hermano' ha confesado que le encanta la inocencia de Patiño: "Una de las cosas que más me gustan de ella es su ingenuidad. Le puedes contar que has llegado tarde porque te ha entretenido el Papa Francisco al teléfono proponiéndote como arzobispo de Constantinopla y ella no solo se lo cree, sino que te aconseja".

Y ha destacado lo mucho que quiere a su amiga y lo rápido que pasa el tiempo: "A veces, me quedo mirándola en los programas en los que trabajamos juntos y, al caer en la edad que tenemos, me doy cuenta de lo rápido que va todo esto". "Ahora, me gustaría sentarme con María y preguntarle qué hacemos, hacia dónde vamos. Porque me gustaría saber si ella también echa en falta ese cuerpo con ganas de aventura que teníamos todas aquellas noches", ha sentenciado.