Las duras declaraciones de una joven víctima de la covid-19 en 'Informe Covid': "Dos paradas cardíacas"

Este miércoles, 'Informe Covid' ha contado con la visita de Marc Gil, un joven técnico de emergencias que se contagió de coronavirus a principios de abril y, como consecuencia, estuvo dos meses en coma e ingresado en la UCI. Sin embargo, tal y como ha contado Gil, lo peor le llegó cuando se despertó, ya que, actualmente, sufre graves secuelas que le impiden vivir con normalidad.

"Puedes ser o joven o mayor pero esa enfermedad no tiene edad. Los jóvenes no son conscientes. Yo soy joven y mira cómo estoy, no puedo ni asearme solo. Necesito ayuda. Yo les pediría a todos los jóvenes que hagan el favor de hacer caso porque no es broma. Es una auténtica realidad", pedía el invitado, dado que él se contagió sin contar con ninguna patología previa.

"Cuando me despertaron me dijeron que cómo estaba y yo no sabía qué había pasado. Me dijeron que había tenido dos paradas cardíacas, una de 10 minutos y otra de 6. Yo me encontraba bien. Fueron porque al ir a desentubarme se me cerró el cuello y no podía respirar. Me quedé sin respiración y el corazón se me paró. Dos veces", confesó Gil.

"A los 7 días de estar en UCI despierto, te das cuenta que no puedes hablar, moverte... Eso era imposible. Perdí 32 kilos en sesenta días. Tampoco pudo ir la familia porque estábamos confinados. Fue duro. Sin familia. Llamaba al enfermero o médico y tardaban en entrar porque tenían que ponerse EPIs pero igual era una emergencia porque se me había salido el tubo y no podía respirar", continuó contando.

Asimismo, también tuvieron que hacer a Gil una traqueotomía: "Es complicado porque no puedes hablar, no puedes comer, llevas una sonda en la nariz, otra en la garganta, otra para orinar...", recordó, mostrándose muy afectado.

"La mayoría de casos positivos van de los 18 a los 29 años"

A raíz de esto, el Dr. Tomás Segura, jefe de Neurología Hospital Universitario de Albacete, que también se encontraba en el plató del espacio de Telecinco, explicó que el perfil de las víctimas de la covid-19 ha cambiado en esta segunda ola.

"En la primera ola no había tantos jóvenes no sabemos si porque ahora nuestros mayores se están protegiendo más o porque el virus ha mutado. Pero lo cierto es que ahora la mayoría de casos positivos van de los 18 a los 29 años y aunque puede haber algún componente biológico pensamos que debe ser social. Porque los niños no están teniendo ese rango de infección", declaró el experto.

"En una fiesta de 10 personas va a haber uno que va a tener un covid severo y puede desarrollar secuelas permanentes", agregó el Dr. César Carballo.