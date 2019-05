Las duras declaraciones de Madonna tras las críticas por su actuación en 'Eurovisión'

Una de las actuaciones más comentadas de 'Eurovisión 2019' fue, sin duda, la de Madonna. Se había creado mucha expectación alrededor del espectáculo de la reina del pop, pero el resultado no fue el más afortunado. La reina del pop no destacó por su brillantez vocal y la puesta en escena se quedó lejos de la espectacularidad de otras de sus apariciones.



Primero, Madonna cantó 'Like a prayer', el exitoso 'single' que encandiló al mundo hace 30 años, acompañado por un coro y treinta acólitos, vestidos con túnicas, situados en una escalinata. Justo después estrenó 'Future', con el intérprete Quavo, en el que reflexionó sobre el mundo en el que vivimos.

Tras la actuación, la artista recibió un aluvión de críticas negativas por su cuestionable interpretación vocal, que estaba llena de gallos y carente de afinación.

Respuesta concisa y tajante

Dos semanas después de su desafortunada interpretación, el 29 de mayo, Madonna ha publicado en Instagram un vídeo de uno de los ensayos, en el que canta precismente 'Like a prayer' y en el que manda un mensaje conciso y tajante: "Fuck you, bitches". No hace falta ser un lince para entender que esas palabras van dirigidas a quienes cuestionaron su nivel vocal en el cierre del concurso eurovisivo.

180 millones de espectadores fueron testigos en directo su actuación en la final de Eurovisión. El equipo de Madonna intentó enmendar los graves errores que cometió aquella noche para que los seguidores de la intérprete de '4 minutes' puedan gozar de una interpretación mejorada, al menos en You Tube.