Paz Padilla reaparece en 'Sálvame' tras la muerte de su madre: "Cuando se te va una madre se te rompe el alma"

Paz Padilla volvía a 'Sálvame' solo una semana después de que se conociera que la presentadora perdiese a su madre el 11 de febrero a los 91 años de forma repentina y natural. Un momento duro para una de las presentadoras más querida de la televisión y que reunió a amigos y conocidos en Cádiz.

Estros días la hemos podido ver disfrutar junto a su pareja Juan Vidal de unos tranquilos días en Zahara de los Atunes, viendo al Cádiz jugar en su campo o de su familia. Unos días para reponerse de este duro momento pero rodeada con amor y humor como su madre le enseñó.

Al comienzo del programa la presentadora ha querido agradecer a todo el equipo de 'Sálvame' por apyarla en estos momentos y por haberle dejado espacio para reponerse:“No pude contestar a tantísimos mensajes, quiero disculparme y que entendáis que estaba pasando por uno de los momentos más duros de mi vida”. Asegurando que ahora estaba tranquila.

Después ha continuado: “Cuando se te va una madre se te rompe el alma. Pero es ley de vida. Ella quiso vivir hasta el último instante diciendo 'tiene guasa tener que irse con lo bien que estoy aquí', pero me enseñó que el amor todo lo puede. Mamá siempre vas a estar en nuestros corazones, tu esencia sigue viva", recordaba así a su madre.

En cuanto al último adiós que le dieron Paz contaba que:“Suena raro pero te despedimos de una forma divertida, alegre… Fue un día precioso, una despedida como le gustaba, siempre con ganas de vivir y así estamos tus hijos”.

Antes de continuar ha querido dedicarle unas palabras muy emocionada:“Te querré siempre, espero algún día que me vuelva a encontrar contigo, mamá. El programa te lo dedico a ti porque lo amabas y te hicimos muy feliz durante muchos años”.

Tras estas palabras 'Sálvame' decidía dedicarle un emotivo vídeo, donde han recopilado los mejores momentos de madre e hija en fotografías y con la canción de fondo de Rocío Jurado: 'Madrecita del Alma Querida'. En ese momento Paz Padilla ya no podía aguantar las lágrimas y se rompía emocionándose.

La visita de Carlos Sobera promocionando el programa del próximo viernes en 'Volverte a ver' nos ha regalado otro mágico momento. El presentador le daba el pésame con un fuerte abrazo y asegurando que había sido muy valiente de enfrentarse de nuevo a presentar a lo que ella le contestaba: “Ya sabes somos artistas”.

Horas antes de aparecer en el programa, Paz Padilla, ha querido subir una instantánea de su madre en el Teatro para dedicarle el programa de hoy. Junto a ella escribía: “El sálvame de hoy se lo quiero dedicar a ella, por lo mucho que disfrutaba cada tarde viéndolo, y porque muchas veces he trabajado pensando en lo feliz y orgullosa que estaba de mi, siempre me apoyo en mi carrera, en la tele en en el teatro, (esa foto es viéndome en el falla),recuerdo como lloraba cuando me fui a Madrid por primera vez, sufriendo por que su niña “la pequeña” abandonaba el nido para ser artista, por el miedo a que volviera como un muñeco roto”.

Una vuelta muy emocionante y más tratándose de doña Lola a la que la mayoría tenía un gran cariño. ¡Un beso muy fuerte Paz!