Las consecuencias que ha tenido para 'Viva la vida' que Sandra Barneda sustituya a Emma García

Este domingo, ‘Viva la vida’ volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco como cada tarde. No obstante, los fieles espectadores se mostraron muy sorprendidos al percatarse de la ausencia de Emma García al frente. La preocupación por la periodista comenzó a compartirse en redes sociales, ya que, en estos últimos meses, las ausencias de los diferentes presentadores se han debido al coronavirus. Como consecuencia de esta nueva ola de contagios por la llegada de la variante ómicron, el aumento de positivos ha sido notable y se ha visto reflejado en la pequeña pantalla con la ausencia de conocidos rostros como Risto Mejide o Dani Mateo.

En sustitución de García, fue Sandra Barneda la encargada de coger las riendas del programa de Telecinco. La presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que ponerse al frente del espacio producido por Cuarzo, dada la repentina desaparición de la conductora del espacio de Telecinco. El programa empezaba desde los pasillos de Mediaset.

Tal y como informaba Barneda nada más comenzar el espacio, les esperaba una tarde muy movida y con muchas noticias a tratar, desde la nueva relación de Antonio David Flores con Marta Riesco, reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’, hasta las polémicas declaraciones de Julián Muñoz en su docuserie. Tras hacer un repaso de todo lo que iban a hablar en plató, la presentadora aprovechaba para recordar a su compañera.

"Como para que Emma no esté... Te echamos de menos, todos, pero sobre todo tu equipo. ¡Recupérate pronto, te mandamos un beso!", decía entonces la comunicadora, dejando caer que la ausencia de García se debe a un problema de salud. Lo que no se sabe es si su desaparición tiene que ver con el coronavirus o se trata de otra enfermedad que no le ha permitido encontrarse en condiciones para presentar.

Sin embargo, este no fue el único mensaje de cariño que Barneda envió a García. Cuando pasaban por el pasillo de las instalaciones de Mediaset España, la presentadora de Telecinco se detenía en el retrato de su compañera para mandarle un mensaje: "Tenemos que enfocar también a Emma, me va a matar Raúl (director del programa), pero Emma, te echamos de menos, estás aquí con nosotros”."Ponte buena y aprovecha para descansar", añadía Makoke.









Las consecuencias pata 'Viva la vida'

No obstante, parece que el problema de salud de la periodista no es muy grave. Según señaló Barneda, solo sustituiría a la presentadora de ‘Viva la vida’ ese mismo fin de semana, dado que no tardará en recuperar las riendas de su espacio.

En un primer momento, esta fue toda una sorpresa agridulce para la fiel audiencia del programa de Telecinco. A pesar de ello, parece que también estuvieron muy contentos con que Barneda se encargara de sustituirla. Así lo han reflejado los datos de audiencia publicados por ‘Barlovento’.

‘Viva la vida’ batió el récord de la temporada al alcanzar un 13,8% de cuota de pantalla y 1.851.000 espectadores, siendo también lo más visto de la tarde televisiva. Mientras que el fin de semana pasado, domingo 9 de enero, el programa de Telecinco se mantuvo estable en sus datos de cada tarde al anotar un 11,9% de share y 1.564.000 televidentes. Esta mejora de los datos puedes haberse visto generado por la aparición de Sandra Barneda al frente, dado que es un rostro muy admirado por la cadena. Aunque también ha podido ser consecuencia del efecto arrastre provocado por el derbi Betis-Sevilla de la Copa del Rey, ya que sumó un 17,7% de share y 2.2 millones.