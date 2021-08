Las consecuencias que ha tenido para Telecinco cancelar el 'Deluxe' y apostar por Toñi Moreno

La pasada semana, Telecinco emitía un refrito del 'Deluxe' que no tuvo muy buena acogida. Sin embargo, esta semana la cadena ha apostado por un cambio en la noche del viernes, dejando espacio para un programa nuevo presentado por Toñi Moreno, 'Viva el verano'. Se trata de una 'versión' del programa que actualmente presenta la catalana, debido a las vacaciones de Emma García.

Telecinco sorprendía a la audiencia al prescindir del 'Deluxe' y anunciar este nuevo programa, del cual apenas se revelaba información hasta el momento de su estreno. El invitado estrella de la noche era el torero José Ortega Cano, que se pronunciaba sobre su vida privada, sus planes de futuro e incluso sobre la relación que mantiene con Rocío Carrasco.

El diestro aseguraba que había querido mucho a la hija de la que fue su mujer, Rocío Jurado, y recordaba como a esta le gustaba ver a la familia unida. "A su madre lo que más le gustaba era ver a la familia unida. Cuando yo fui a Barcelona estaban los dos tirados en el piso y me puse a buscar una casa, a la hora tenían una casa alquilada para ellos", contaba Ortega Cano.





Por otra parte revelaba que no se había planteado llamar a Rocío, ya que primero quiere ver "qué pasa con la familia en el documental y dar un tiempo al tiempo". El torero también aprovecha su entrevista en televisión para revelar que le gustaría ver a la familia unida: "A mí lo que me gustaría es que la familia se uniera, te lo digo de corazón. Yo creo que ahí... no creo que haya obligación de verse todos los días, el día que sea necesario, pero yo creo que las cosas se pueden hacer".

Durante su conversación distendida con Moreno tenía lugar un momento incómodo para la presentadora, que se veía obligada a cortar a Ortega Cano mientras este hablaba de su hija Gloria Camila. El torero se mostraba muy orgulloso de su hija pero estaba a punto de revelar un proyecto personal, que es competencia directa de Telecinco. Toñi salía al paso diciendo: "tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad que me viene muy bien porque ibas a nombrar una serie de otra cadena y me van a... Así que, te he cortado en el momento". Y es que Gloria Camila está en el rodaje de la ficción de TVE, 'Dos vidas'.

Este viernes noche, tenemos una cita con @tmorenomorales y 'Viva el verano' ??

?? A partir de las 22:00 horas, en @telecincoeshttps://t.co/LSxupmtpX3 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 18, 2021





Las consecuencias de 'Viva el verano' para Telecinco

El especial presentado por Toñi Moreno contaba con un invitado que daba mucho que hablar, como es Ortega Cano y su emisión en la noche del viernes traía algunas consecuencias para Telecinco. Mientras que la semana anterior, con el refrito del 'Deluxe', la cadena de Mediaset perdía la batalla por la audiencia con el concurso de Antena 3, 'Family Freud'; este viernes Telecinco lideraba su franja con un 14,8% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores. Un dato que revela que desde la cadena han acertado con el cambio en la programación.

Además, en las últimas semanas, la edición diaria de 'Sálvame' está registrando unos datos de audiencia relativamente bajos, que le están haciendo perder la lucha por las tardes en beneficio de la serie 'Tierra Amarga' de Antena 3. Por tanto, la victoria en la noche del viernes da a Telecinco un soplo de aire, que le hará replantearse el prime time del próximo viernes.