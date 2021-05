Las consecuencias que ha tenido para Antena 3 el estreno de 'Los hombres de Paco'

Once años después de su despedida, 'Los hombres de Paco' están de vuelta. La mítica serie de Antena 3 terminó tras 117 capítulos y un total de nueve temporadas, dejando a sus fieles seguidores conmocionados. Dado el éxito que tuvo la ficción entre todos los públicos, hace un año, decidieron volver a reunirse y recuperar a sus personajes para mostrar a los espectadores una esperada continuidad.

Este lunes, 10 de mayo, la ficción volvió a emitirse en Antena 3 con su primer episodio de la décima temporada. Los hombres de Paco han regresado por todo lo alto y la nostalgia logró reunir a más de 2.6 millones de espectadores y un 19.5% de share. La esperada serie ha arrancado como líder de la noche de la cadena. No obstante, los próximos episodios serán emitidos en Atresplayer Premium semanalmente, aunque se emitirán en abierto pasados unos meses.

Como era de esperar, teniendo en cuenta los datos, los 'Pacos' han marcado el mejor estreno de ficción nacional de los últimos dos años y supera todos los registros anotados durante su última temporada. Incluso ha anotado mejores datos que el lanzamiento de su capítulo final, en un principio el de la novena temporada, emitido el 19 de mayo de 2010 con un 13.7% de cuota media y 1.788.000 televidentes.

Estos buenos datos también se han visto reflejados en las reacciones de sus fieles espectadores. Aunque han regresado con un lavado de cara, dado que cuentan con nuevas incorporaciones en el reparto como Maia Sagasti, que dará vida a Ika, sobrina de Paco; Juan Grandinetti, que interpreta a Rober; y Amparo Larrañaga, que interpreta a una policía que cambiará la vida de Paco; siguen manteniendo la esencia que les llevó al éxito.









"Estos 3 señores me han hecho muy feliz. Y verles juntos 11 años después es gloria bendita", "NOSOTROS SIEMPRE VAMOS A SER LOS HOMBRES DE PACO", "Que 10 años después hayan dicho: 'Parece que va a llover' 'Y yo a tí rubia'. Me parece tan maravilloso que voy a ver esa escena 20 veces, no tengo pruebas pero tampoco dudas" o "Puede ser el mejor lunes en 12 años? Yo digo sí...", han sido algunas de las reacciones de los fans.

Puede ser el mejor lunes en 12 años? Yo digo si... #LosHombresDePacopic.twitter.com/I3dG30dK7v — Jose Gutiérrez ? (@joseagg95) May 10, 2021

que 10 años después hayan dicho

+Parece que va a llover

- Y yo a tí rubia

Me parece tan maravilloso que voy a ver esa escena 20 veces, no tengo pruebas pero tampoco dudas#VuelvenLosPacos#LosHombresdePaco — Lucía?? (@luuciiag21) May 10, 2021

NOSOTROS SIEMPRE VAMOS A SER LOS HOMBRES DE PACO #LosHombresDePacopic.twitter.com/pqvRFYd6wS — ? esperando el 2022 ? (@ariadnahervas_) May 10, 2021

Como consecuencia, 'Los hombres de Paco' se convirtió en Trending Topic en Twitter, ya que fue lo más comentado en la noche del lunes. No obstante, la serie también ha sido recibida con algunas críticas por un detalle que no ha terminado de gustar a los fans. Muchos usuarios se quejaron por el cambio de la canción de introducción de la ficción.

Críticas negativas por la vuelta de 'LHDP'

En su anterior atapa, los capítulos comenzaban tras el tema 'Nada que perder' de Pignoise. Sin embargo, Atresmedia ya había anunciado que la serie volvería con una nueva canción. Ahora la producción cuenta con 'El Madero' de Estopa como tema principal de 'Los hombres de Paco'.

"Lo único malo de la nueva temporada es la ausencia de Pignoise. Por todo lo demás un 10, la verdad", "Que no suene Nada que perder de Pignoise de intro me parece una estafa", "Pero qué les costaba hacernos felices manteniendo la canción de Pignoise en una intro", "Me encanta Estopa, pero me falta esta cabecera de Pignoise" o "adoro Estopa pero necesito a Pignoise, lo siento", apuntaban.

pero qué les costaba hacernos felices manteniendo la canción de Pignoise en una intro?? #loshombresdepaco#VuelvenLosPacos — ?????????????????? (@claudiayg17) May 10, 2021

De la misma manera, otra parte del público se ha quejado de otro detalle que algunos echaron de menos: los protagonistas ya no trabajan en la comisaría de San Antonio. "Ya no viven en San Antonio, estoy supertriste"o "Qué casa más moderna y pija tiene Paco, por favor. ¿Ya no están en la comisaría de San Antonio?", decían.

Las vueltas siempre son duras, dado que no siempre se cumple con todas las expectativas de los fieles espectadores. A pesar de ello, la serie fue recibida con los brazos abiertos y todos coinciden en que la esencia de 'Los Pacos' sigue presente, por lo que todos se encuentran expectantes ante los nuevos episodios que están por llegar.