Las consecuencias para Pedro Piqueras por entrevistar a Pedro Sánchez en Informativos Telecinco

La noche del miércoles, Pedro Piqueras y Pedro Sánchez se convirtieron en los protagonistas de las redes sociales. El presentador entrevistó al presidente del Gobierno en Informativos Telecinco en un momento clave para la actualidad política y social, con los Presupuestos aprobados en el Congreso y la campaña de vacunación contra el coronavirus a punto de empezar. Asimismo, también se hizo hincapié en la figura del Rey Emérito y en su relación con la oposición a raíz de sus acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas.

En primer lugar, el periodista se interesó por cómo se enfrentaba Sánchez a la crisis económica, como consecuencia de la pandemia, y si temía "un estallido social si llegase a agravarse". "Hay que empatizar con toda la ciudadanía que lo está pasando mal, por eso en muchas ocasiones me llama tanto la atención el debate público. Estamos hablando de supuestas dictaduras soviéticobolivarianas", declaró el político. "Gobierno socialcomunista", le corrigió Piqueras.

"Llevo gobernando casi 1.000 días y España no se ha roto. No hay una dictadura, no han venido los bolcheviques y por supuesto tampoco va a haber una dictadura franquista como están apelando algunos", señaló Sánchez. "Tenemos que centrarnos en los temas reales: desempleo, desigualdad...", agregó, antes de asegurar que los nuevos Presupuestos ayudarían a solucionar esos problemas.

"Da la sensación de que si gobierna el PP el Gobierno es legítimo y, si no, lo que viene es una supuesta conspiración judeomasónica de un régimen totalitario bolivariano y soviético. Son suposiciones lunáticos que no tienen nada que ver con la realidad que viven los ciudadanos", sentenció.

Estas declaraciones por parte del líder del Partido Socialista y la actitud del presentador de los informativos ante sus contestaciones, fue lo que más llamó la atención de los espectadores de Telecinco, y así lo manifestaron a través de sus redes sociales.

Pedro Piqueras:

Pedro Sánchez: tío esq me jode q me llamen bolivariano sabes — �� Ana �� (@ana_huete22) December 9, 2020

Pedro Piqueras escuchando Pedro Sanchez, el presidente del “desgobierno”, su cara lo dice todo. Un verdadero poema #SánchezEnT5pic.twitter.com/XkqS3cKEwW — adriánS. (@A_sjf) December 9, 2020

Pedro Piqueras es un magnífico presentador de telediario y mejor masajeador de Pedro Sánchez. — Bigotes Mckenzie (@MrPoleador) December 9, 2020

Menudo mitin gracias al indolente Pedro Piqueras. Menudo paseillo. Ten los huevos de ir a ver a Vicente Vallès #pedrosanchez — ������é �������� ������ (@jlapescador) December 9, 2020

Pedro Piqueras entrevistando a Pedro Sánchez sobre la patente de su cara, el material más duro que existe en la tierra...#SánchezEnT5pic.twitter.com/GdnmhRMiCE — Sr. Barbas®������ (@BarbaLight) December 9, 2020

Piqueras pierde contra Vallés en audiencia

A pesar de ser la entrevista más comentada de su franja horaria, el espacio de Telecinco no consiguió ser líder, aunque si obtuvo buenos datos de audiencia con un 14% de share y 2.317.000 de espectadores acumulados. Sin embargo, según los datos de Kantar Media, el informativo de Vicente Vallés alcanzó el el 17,4% y sumó 2.892.000 espectadores.

Esto se debe a que el espacio informativo de Vallés se vio impulsado por los buenos datos de 'Pasapalabra', formato que le da paso y volvió a ser el programa más visto de la televisión con 2,9 millones de espectadores y un 20,8% de cuota de pantalla, mientras que 'Sálvame Tomate' volvió a quedar por detrás con un 15.8%.

Por este motivo, Antena 3 ha conseguido imponerse a Telecinco, su máximo rival, y, durante la jornada de ayer, consiguió tener los espacios más vistos de la televisión, gracias a los formatos anteriormente mencionados y a 'Antena 3 Noticias', presentado por Sandra Golpe. No obstante, el canal de Mediaset sigue siendo el líder de las mañanas con 'El programa de Ana Rosa' y su 21,4%, espacio que se enfrenta a 'Espejo público' de Susanna Griso yque obtuvo un 14,8%.