Las anécdotas más divertidas de Los Morancos en 'Mi casa es la tuya'

Los Morancos se han mostrado en 'Mi casa es la tuya' tal como son, divertidos y sinceros, han explicado a Bertín Osborne cómo fueron sus inicios en el humor y han contado algunas de las experiencias más divertidas que han vivido.

César y Jorge Cadaval empezaron a dar sus primeros pasos como cómicos en bodas, bautizos y comuniones, en la época en que triunfaba Martes y Trece. El hermano pequeño tuvo la iniciativa: "Primero hice bulería y tango y después interpreté un monólogo y gustó más. Entonces, empecé a hacer actuaciones con mi amigo Curro".

Después se unió Jorge y formaron un trío cómico: "Fui a verlo a un 'pub' de Sevilla, que está en la calle Calatrava. Me propusieron que le interrumpiera con gracia por 500 pesetas. Me cambié la camisa con el camarero y la gente se lo creyó tanto que hasta me querían pegar. Fue entonces, cuando empezamos a actuar los tres juntos". Curro tuvo que irse a hacer el servicio militar y el grupo se convirtió en dúo humorístico.

Los Morancos aparecieron en televisión por primera vez en el exitoso concurso 'Un, dos, tres…', el 17 de febrero de 1984: "Nos llevó Eugenio, el humorista", ha señalado Jorge. Interpretaron a un camarero y un mormón en un 'sketch' protagonizado por Analía Gadé y Forges.

Pero el salto a la fama lo dieron en 'Viva 85', la gala de nochevieja de TVE, en la que hicieron una parodia de flamenco con su característico 'spanglish'. "Todo el mundo se lo creyó. Yo el primero. Pensaba que erais estadounidenses por vuestro acento", ha confesado Bertín. "Cuando dijimos que éramos españoles, no nos creían. Incluso, una vecina me dijo: "Yo no sabía que erais americanos"", ha relatado el hermano mayor. "Y otro comentó: "Seguro que son de un pueblo, porque tienen un acento muy cerrado””, ha añadido César.

Hasta el Rey Felipe VI, cuando era príncipe, creyó que Los Morancos eran estadounidenses. ""Yo soy de los Estados Unidos, de Vermont, un pueblo de California. ¡Qué calor hace en Sevilla!", le dije. Estuve 10 minutos quedándome con él. Pero, de repente, vino mi hermano y dijo, con acento andaluz: "¡Majestad! Usted está hablando con mi hermano". Ahí me descubrió. Cada vez que me volvía a ver en las fiestas me decía: ¡Qué calor por California!”, ha narrado Jorge.

El hermano mayor de Los Morancos también ha explicado que sufrió un momento aparatoso en una comida con el rey emérito, Juan Carlos I: "Comí un poco de queso por no quedar mal y me sienta fatal. No me podía levantar por protocolo, pero no podía más. Entonces le dije al Rey: "Señor es que estoy ahora mismo…". Y me dijo: "¿Te estás cagando? Pues ve"", ha expresado Jorge, parodiándole.

"Yo no sé el tiempo que estuve. No he visto un váter mejor en mi vida. Tardé 10 minutos en salir de ahí, porque lo quería dejar todo limpio, como estaba antes. Cuando volví me preguntó, mientras me daba palmaditas en la espalda: "¿Ya estás bien?". Le contesté que estaba un poquito mejor, pero al poco tiempo volvió a sonar la barriga y le dije: "Señor estoy otra vez malísimo". "¿Pero usted no ha cagado nunca?", me respondió. Entonces, cagué tanto que hasta me manché. Tiré los calzoncillos. Tuve que cambiármelos y meterlos en una bolsa. ¡Qué cena más mala! Seguro que el Rey lo recordará toda la vida", ha sentenciado.