Las aficiones ocultas de David Cantero fuera del plató de Informativos Telecinco: sus compañeros se sorprenden

Los informativos de televisión tienen rostros que toda la población conoce. Uno de ellos es, precisamente, David Cantero, presentador de Informativos Telecinco en la edición de mediodía, que de lunes a viernes acerca a los espectadores a la actualidad. Gran parte de su reconocimiento a nivel profesional llegó desde el año 2010, cuando se unió a las filas de Mediaset, aunque la realidad es que tiene una larga trayectoria profesional por detrás.

Como no podía ser de otra forma, Cantero es también una auténtica caja de sorpresas cuando sale del plató y se quita el traje que tanto le caracteriza cuando se pone al frente del espacio. De hecho, no es extraño que sus compañeros digan que les sorprende verle salir de Mediaset y verle con su moto y su casco. Aunque no es algo muy habitual, estamos cada vez más acostumbrados a verle compartir en sus redes sociales momentos de su vida privada, alejada por completo de su faceta profesional a la que tan acostumbrados estamos a verle.

La afición oculta de David Cantero tras las cámaras de ‘Informativos Telecinco’

Además de la música, para la cual tiene un gran talento musical, Cantero ha confesado sentir debilidad por la pintura. El presentador comparte muchas ilustraciones realizadas a bolígrafo, lo cual demuestra lo bien que lo pasa en sus ratos libres fuera del plató. De hecho, en su casa tiene una pequeña zona dedicada exclusivamente a su arte: ya puede ser sobre una pequeña mesa de escritorio o sobre el suelo. Unos cuadros que, curiosamente, no son solo para su disfrute personal, sino que su mujer (diseñadora de interiores) ya ha utilizado alguna de las composiciones en sus diseños.

Además de todo esto, también es un hombre al que le gusta la acción: es cinturón negro de judo, practica escalada, ciclismo y surf. También es un gran admirador de las motos y le gusta tocar la guitarra eléctrica. Es más, se trata de un hobbie que se le da muy bien, tal y como hemos podido ver en varias ocasiones en sus redes sociales.

De hecho, en el programa de Cuatro ‘Adivina qué hago esta noche’ en el que lo participantes tenían que adivinar el talento oculto de varias personas, David Cantero tuvo un papel especial. El presentador fue el invitado VIP, del cual tenían que adivinar su talento. Al salir tocando el instrumento, con gafas de sol incluidas, todos se quedaron boquiabiertos por esta habilidad desconocida suya.

Este es el lado más desconocido del presentador serio que estamos acostumbrados a ver en televisión y que nunca había mostrado públicamente. A sus 58 años toca la guitarra en sus ratos libres, es una de sus mayores pasiones y ha aprendido de manera autodidacta. Cuando cumplió 50 años decidió aprender y a día de hoy ya domina la técnica a la perfección. Prueba de ello son los diferentes vídeos que comparte en su Instagram para deleite de sus fans.