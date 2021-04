Lara Álvarez socorre a un concursante de 'Supervivientes' en plena prueba: "¡No puedo respirar!"

La noche del jueves se celebró el gran estreno de 'Supervivientes 2021'. Los concursantes ya tuvieron que hacer frente a pruebas extremas que les facilitarían sus primeros días en la isla. Las pruebas no son nada fáciles y, en los primeros programas, algunos participantes presentar dificultades para enfrentarse a ellas. En esta primer entrega, fue Antonio Canales quien barajó la posibilidad de abandonar la prueba.

En una de las primeras pruebas de recompensa, el bailaor ha protagonizado un complicado momento, incluso Lara Álvarez ha tenido que intervenir para ayudarle a continuar. Antonio Canales en uno de los concursantes cuya continuidad está en manos de la audiencia, dado que, en esta temporada, los supervivientes que se encuentran en el barco encallado tienen que ser elegidos por los telespectadores para pasar a formar parte del concurso de manera oficial.

A pesar de ello, el andaluz también ha tenido que enfrentarse a la primera prueba para hacerse con una recompensa. La prueba consistía en tirarse a un charco de barro para, después, pasar por debajo de un tronco, lo que les obligaba a escarbar hasta poder meterse. Acto seguido, tienen que superar una pasarela de cocos, la que les lleva a la meta. El ganador de este reto sería el que más arena hubiera recogido durante el recorrido, haciéndose con la victoria el participante que más peso acumule en la balanza.

"Yo no quiero ser malo, pero Antonio va a tener que hacer un butrón", comentaba Jorge Javier Vázquez desde plató, haciendo alusión a las dificultades que estaba teniendo Canales para hacer un hueco en la arena que le permitiese pasar al otro lado. "Va a llegar al fondo de Cayo Menor", bromeaba también la presentadora que se encontraba junto a los concursantes. Mientras tanto, se podía ver a Canales pasando un mal rato, dado que su forma física le complicaba superar la prueba.

"¡No puedo respirar!"

Sin embargo, según pasaban los diferentes juegos, todos dejaron las bromas a un lado al comprobar que Canales no se encontraba bien. Tanto los concursantes como la presentadora se alteraron al escuchar las quejas del bailaor. "¡No puedo respirar!", exclamaba al concursante desesperado para pedir ayuda, ya que se había quedado atrapado bajo el tronco.

"¡Levantad el palo!", pedía a gritos Vázquez desde el plató de Telecinco. "Toma aire, estoy convencida de que puedes hacerlo", le animaba Álvarez tras lograr levantar el tronco con ayuda de los concursantes para ayudar a Canales a salir y recuperar el aliento. "Yo creo que Antonio lo va a tener complicado", opinaba el conductor del espacio, al ver que al concursante apenas le quedaban fuerzas para seguir sacando la arena de debajo del tronco.

"No puedo, no puedo. Lo estoy intentando, pero me quedo atrancado y no puedo", decía Canales, muy desesperado, a la presentadora. Al ser conscientes de la dificultad del bailaor, el programa le permitió pasar directamente a la pasarela, pero tampoco pudo superarla tras varios intentos fallidos. "Lo he pasado un poco mal con Antonio. Me he quedado hasta sin aire, él en una de esas... ¡Me ha dado pena!", ha reconocido Álvarez tras ver salir al concursante de la prueba, haciendo hincapié en el momento en el que tenía dificultades para respirar.