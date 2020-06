La lamentable actitud de Hugo Sierra en la final de 'Supervivientes': "No sabes perder"

La final de 'Supervivientes' dejó muchas imágenes para analizar, pero sin duda, además de la víctoria de Jorge, lo más comentado fue la actitud de Hugo Sierra durante la gala.

Tanto como Jorge, como Hugo, se enfrentaban al comienzo del programa por entrar entre los tres finalistas, una victoria que se acabaría llevando el guardia civil. El uruguayo por su parte volvió a mostrar su peor cara, la que saca a relucir cada vez que ha perdido una prueba a lo largo de 'Supervivientes', una actitud que ha sido muy criticada.

El enfado de Hugo Sierra tras su expulsión de 'Supervivientes'Mediaset España

El mal perder de Hugo Sierra y el plantón a sus compañeros

Tras conocerse la expulsión del uruguayo, este dedicaba unas breves palabras a sus compañeros por invitación de Lara Álvarez: "Que disfruten mucho de la final".

Con un evidente enfado encima y con algo de malas formas, Jorge Javier quiso saber cómo se sentía el expulsado: "Tengo una forma de ser muy visceral, soy muy polémico en algunos aspectos. Tener la boca grande hay gente que no lo entiende y por no casarme con nada… porque de eso se trata. En la vida hay que ser real", se justicaba después de unos comportamientos a lo largo del reality que han dejado muhco que desear.

Jorge Javier recomendaba a Hugo que siempre tiene que haber un margen de mejora para cambiar: "Nunca, en ese sentido… no voy a cambiar nunca. Será lo que le enseñe siempre a mi hijo: a morir de pie y no vivir arrodillado. Sé que para mi gente y para mí mismo soy un ganador de este concurso y me voy por la puerta grande", continuaba defendiéndose queriendo dar imagen de 'auténtico'.

Sierra que se dio a conocer en 'Gran Hermano', decidía tras esa expulsión anunciar una decisión decisión drástica que había tomado: "He estado reflexionando estos días y los realities no son para mí. Dejaré de hacer realities. Me dedicaré a mi profesión. Hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia", decía para el lamento de su seguidores.

Sin embargo, Jorge Javier que sabe mucho de realitys y de sus concursantes defendía que esto era simplemente una pataleta del uruguayo por su mal perder: "Tu discurso me lo creería… Te vas como el gran perdedor de esta edición. Si algo ha quedado claro en esta edición es que no sabes perder. Me gustaría tener un padre que me dijera que en la vida también hay que saber perder", le recriminaba duramente la estrella de Mediaset.

"Llegar al número cuatro de una edición tan extrema como ésta es una auténtica maravilla, es para sentirse orgulloso. Una derrota forma parte de la vida y puedes sentirte muy orgullo de hasta donde has llegado. Una cosa que tampoco entiendo de ti es que si algo nos tiene que enseñar la vida es lo contrario a esa frase de ‘yo soy así’ que dices. Decir no voy a cambiar es el primer paso para no cambiar nada y para no aprender nada", seguía defendiendo Jorge Javier mostrándole a Hugo su descontento por sus actuaciones.

Para finalizar esta tensa charla, Vázquez decidía dar una de cal y otra de arena al concursante: "Eres un auténtico coñazo de tío, pero eres mi coñazo. Me encantas. Me ha encantado tenerte en este programa", finalizaba.

El último mal gesto de Hugo Sierra con sus compañeros

Los malos gestos de Hugo no terminaron con su participación en el concurso. En el momento decisivo, cuando se iba a nombrar al ganador de esta edición de 'Supervivientes', Sierra ha decidido desaparecer y no asistir a este momento.

Algo que sin embargo sí ha hecho Rocío Flores, tercera finalista, o por ejemplo Albert Barranco o Elena Rodríguez, los dos últimos expulsados hace unas semanas y que también perdieron en su día contra Jorge. A pesar de ello, estos concursantes sí han dado la cara y han celebrado con deportividad la victoria del guardia civil, algo que ha vuelto a dejar señalado a Sierra.

"Hugo tendría que estar aquí pero ha declinado la invitación", informaba Lara Álvarez para sorpresa de todos. "¿Ha declinado la invitación? Pues escucha una cosa, está España para largarse a otros sitios de fiesta ahora... ¿Le habéis dicho que está todo cerrado ahora, no?", bromeaba Jorge Javier con su habitual sarcasmo e ironía.

A pesar de contar con el apoyo de sus seguidores, este gesto del uruguayo no ha gustado a nadie, y las redes se han llenado de críticas.

No me puedo creer que Hugo haya tenido la poca decencia de ni siquiera querer estar presente en la comunicación del ganador. REVENTADÍSIMO. #SVFinal2 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 4, 2020

Hugo perdedor hasta el final, no se puede ser más infantil e inmaduro. De la que se ha librado Adara. Lo de no presentarse en la elección de ganador ya es de traca. Para eso que no se presente al debate del domingo. #SVFinal2 — Carmen Chi (@Carmen_Chi) June 5, 2020

Qué grande es Jorge, y qué impresentable es Hugo #SVFinal2 — Álvaro Montoro (@alvaromontoro11) June 5, 2020

