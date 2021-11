Kiko Rivera se la lía a Planeta Calleja al adelantar una exclusiva a Bertín: "Tarda tanto que lo voy a contar"

Este sábado,Bertín Osborne volvió a ponerse al frente de 'El show de Bertín' en Canal Sur y recibió a Kiko Rivera. Durante la entrevista, el DJ habló de diferentes aspectos de su vida privada como de la polémica relación con su madre, Isabel Pantoja, el momento en el que se convirtió en padre, en su relación con su hermana Isa Pantoja y en cómo conquistó y pidió matrimonio a su mujer, Irene Rosales. No obstante, entre todo esto, también lanzó una pulla a Jesús Calleja.

El pasado mes de abril, Kiko Rivera fue uno de los invitados de 'Planeta Calleja',donde fue entrevistado por Jesús Calleja y contó muchas anécdotas y detalles de su vida privada. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja cree que el programa de Mediaset está tardando mucho en emitir la entrega que protagonizó, por lo que decidió adelantar la exclusiva a Bertín Osborne y hacer un spoiler de lo que podrán ver los espectadores de Cuatro.

Este gesto podría no haber gustado al espacio presentador por Calleja, dado que el episodio está grabado y lo que fue una información en primicia sobre la vida de Rivera, ya ha dejado de serlo. "Os voy a contar una cosa que saldría en el programa de Jesús Calleja, que debería salir ya, pero, como está tardando tanto, pues lo voy a contar aquí. Jesús, que eres muy pesado y no lo pones", comenzaba diciendo el entrevistado.

"Lo que pasa es que allí me pilló más mal y me pegué una 'pechá' de llorar... Tremenda. Aquí, espero no llorar con lo que te voy a contar, pero no prometo nada", comenzaba diciendo el invitado, haciendo referencia a que, durante las grabaciones de 'Planeta Calleja', estaba muy sensible y en un momento más complicado de su vida.





"Es una cosa muy fuerte para mí"



"Me pongo triste porque es una cosa muy fuerte para mí", se justificaba Rivera, cuando se le comenzó a quebrar la voz y se le pusieron los ojos vidriosos. "Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", recordaba el músico.

"Fue totalmente lo contrario que con Ana. Los padres nos ponemos un poquito 'tontorrones' cuando nuestras mujeres se quedan embarazadas. Te pones a hablarle a la barriga, que además hablamos como si nos escucharán y los niños ahí no escuchan nada. Te hartas de darle besos a la barriga. Pues yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", confesaba con lágrimas en los ojos.

"Mi madre me echaba unas broncas tremendas, pero yo no cogía a mi hija, no la quería. Y, hoy en día, esa es la que más me quiere. La que está todo el día con 'papá'' en la boca es ella. La vida me ha dado una lección porque ella ha sido la que me ha ganado a mí. Y que, cuando mi hija vea esto, me perdone la estupidez que yo tenía porque es lo mejor que yo tengo en mi vida", desvelaba, adelantando así una información que había contado por primera vez a Calleja.