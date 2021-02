Kiko Rivera desvela su vínculo con Felipe González y Bertín Osborne se queda atónito: "Me he enterado ahora"

Este domingo, Kiko Rivera estrenó su nuevo formato: 'En casa con Kiko'. A través de su cuenta de Twitch, el marido de Irene Rosales entrevista a diferentes personajes de manera online, protagonizando relajadas charlas y compartiendo anécdotas que, posteriormente, sube a su canal de YouTube para que esté disponible para todos.

Para estrenarse por todo lo alto, Rivera contó con un invitado muy especial. Bertín Osborne ha vuelto a situarse en el centro de las polémicas por su reciente separación, por lo que ha resultado ser un invitado muy llamativo para estrenar así un espacio en el que las preguntas las hacen los espectadores.

De fondo, un salón con paredes de ladrillo, suelo de madera y chimenea para dar una sensación hogareña. Sin embargo, lo que destaca son las dos ventanas en las que se puede ver a los protagonistas: en la de la izquierda al invitado, Bertín en este caso, y al otro lado su presentador, Paquirrín. El espacio comenzó a las 20:00 horas en la plataforma y luego fue trasladado a YouTube, donde actualmente suma 27.000 visualizaciones.

El DJ aprovechó para hablar todo tipo de temas, tanto de lo personal como de cuestiones políticas. Más que una entrevista parecía una charla entre amigos, dado que el conductor del espacio también se atrevió a contar algunas anécdotas sobre su vida.

En primer lugar, comenzaron a opinar sobre cómo se está gestionando la pandemia, una situación que ambos confiesan que está siendo muy complicada para ellos. "No sabemos como se hubiera hecho en otra situación", comenzó diciendo Bertín, haciendo alusión a que, a pesar de su ideología política, el coronavirus es algo muy complicado de controlar. "Pa ti y pa mi ¡Viva España!", exclamó el presentador tras escuchar sus declaraciones. "Eso da igual, esté quien esté...", insistía Osborne.

"Esté quien esté no", repetía Rivera, llevándole la contraria. "Yo no entiendo de política, pero yo... Mira, de pequeño era del PSOE", reveló el hijo de Isabel Pantoja, dado así pie a una anécdota familiar. "Una amiga de mi madre, que era su secretaria, era muy del PSOE. Siempre con Felipe González, Felipe González...", agregó hasta ser interrumpido por su invitado: "Si se presentase Felipe González hoy, yo la votaba eh". "Yo también le votaba", le respondió Rivera muy de acuerdo.

Su vínculo con Felipe González

"Esa mujer me regaló un marco con la foto de Felipe González y yo tenía esa foto en la mesita de noche. Entonces, un día, me dio por preguntar a mi madre que quién era mi abuelo. Entonces a mi madre le pillaría que no sabía donde meterse, sabiendo ella todo lo que sabe que yo no tenía ni idea y me he enterado ahora, miró al cuadro de Felipe González y me dijo: 'este es tu abuelo'", contó, provocando las risas de Osborne al no dar crédito.

"Y yo dije: '¿Este es mi abuelo? Pues maravilla'", confesó Rivera, dejando claro que le hizo mucha ilusión la respuesta de su madre. "Pues un día, viajando con mi madre en una avión, entramos en el avión y la primera persona que me encuentro sentada allí es a Felipe González. Y me fui corriendo hacia él: '¡Abuelo, abuelo!'", contó el hijo de la tonadillera.

"Mi madre dice que pasó una vergüenza tremenda, que le tuvo que explicar...Bueno, pues al final, cuando me di cuenta que no era mi abuelo me lleve un chasco porque a mi me caía muy bien Felipe González", concluyó el presentador del espacio, dejando muy sorprendido a su entrevistado.