Kiko Rivera desvela el lamentable motivo por el que no terminó jugando en el Real Madrid

A pesar de que Kiko Rivera, alías Paquirri, ha terminado siguiendo los pasos de su madre y ha terminado teniendo un éxito relativo en el mundo de la música como DJ. Sin embargo no es desconocida su faceta dentro del mundo del fútbol.

Desde pequeño siempre se ha mostrado su pasión por este deporte, llegando incluso a hacer las pruebas para ingresar en la cantera del Real Madrid. Más tarde, ya entrado en años, llegó a probar suerte en el mundo de la dirección de equipos de fútbol haciendo varios cursos de entrenador.

Sin embargo, siempre había sido un secreto qué había pasado en esas pruebas de acceso a la cantera del mejor club del siglo XX. Ahora, muchos años después ha desvelado que pasó en ese momento en el que pudo cambiar su vida por completo.

"Cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho empedernido me echaron"

El hijo de Isabel Pantoja fue el primer invitado del programa 'Al Toke' de la plataforma UBEAT, una plataforma dedicada a los deportes electrónicos. En este programa dedicado al fútbol, Paquirrín no dudo en hablar de su pasado futbolístico: "El Madrid no sabe apreciar a sus leyendas. Me fui por la puerta del bar", comenzaba bromeando.

Siguiendo con este tono cómica, Kiko aprovechó su fama en el mundo de la noche y las adicciones de las que ya parece recuperado para bromear sobre el episodio de su vida asociado con el Real Madrid: "Llegué a hacer las pruebas, pero cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho empedernido, me echaron. ¡Y era bueno, no era malo! Jugaba de mediapunta pero no me daban posición, me dejaban moverme libremente. Me decían: libremente, libremente. Y me iba al bar", comentaba el DJ.

También llamó la atención de los dos presentadores que esta experiencia en el mundo del fútbol fuese con el Real Madrid cuando Paquirrín siempre se ha mostrado hincha del Sevilla. Así explicaba por qué se quedó a las puertas de entrar en el equipo de la capital: "Yo soy del Sevilla, pero de pequeño, como vivía en Madrid, en el colegio o eras del Madrid o del Atleti. Del Rayo había muy poca peña. Con los amiguetes, del Madrid y del Madrid, en la época de Hugo Sánchez, Butragueño...En aquella época el Sevilla ni existía. Ahora somos la hostia", terminaba contando.

Kiko Rivera ha sido uno de los famosos que ha denunciado su situación por culpa del coronavirus. El DJ ha visto como todas sus actuaciones y el trabajo del verano quedaban anuladas dejándole sin ingresos. Es por eso, que durante el estado de alarma Kiko publicaba en redes que estaba atravesando una situación complicada y dependiendo únicamente de la ayuda del Gobierno. Durante estas semanas se ha centrado en las redes sociales, y también se ha abierto un canal en la plataforma Twitch donde juega al FIFA con diferentes equipos.

