Kiko Rivera se encuentra de promoción presentando su última canción 'Tuboescape', y también paseando su amor por Irene Rosales en varios platós de televisión. Ha sido en Mediaset donde se ha dejado ver junto a su pareja, y han sido dos los programas que ha visitado 'Viva la vida' y 'El programa de Ana Rosa'.

En el matinal de Ana Rosa Quintana se vivía un emotivo encuentro con su hermana Chabelita tras varios años de distanciamiento. El propio DJ ha confirmado que esta reconciliación se ha fraguado después del gesto de su hermana tras la muerte de la madre de Irene Rosales y suegra del propio Kiko: "Que mi hermana estuviera con nosotros durante el fallecimiento de mi suegra fue tan importante que para mí borró todo. Se abrazó con Irene y me emocioné".

Las drogas el peor error de Kiko Rivera

Previamente, Kiko Rivera visitaba el plató de 'Viva la vida' para prodigar el amor que siente por su esposa y madre de dos de sus hijos, Irene Rosales de la que dijo que había sido el mayor acierto de su vida. En este programa también era preguntado por cuál había sido el mayor error de su vida. El hijo de Isabel Pantoja afirmaba que: "El mayor error de mi vida fue entrar en el mundo de las drogas".

Sobre esta etapa, Rivera, declaraba no sentirse culpable ya que la superó gracias al apoyo de su mujer, de su madre y de sus amigos de verdad. "Yo la he cagado mucho. Yo creo que fue por las circunstancias y el junte del momento. También era joven".

Kiko Rivera junto a Irene Rosales en Gran Hermano Dúo confiesa por primera vez su adicción a las drogas

No es la primera vez que Kiko habla de este tema. Ya que fue durante la participación de la pareja en 'Gran Hermano Dúo', cuando el DJ confesó públicamente por primera vez su problema con las drogas: "Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar. Irene se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande pero hace un año y medio que soy un hombre limpio", declaraba en aquella ocasión.

Sobre como vivió es confesión, Kiko Rivera confesaba en 'Viva la vida' que: "Fue improvisado, no estaba programado. Fue como quitarme un gran peso de la mochila que todos tenemos". Ahí intervenía también la esposa de Kiko, que afirmaba que animó a su marido a hacerlo: "Yo en casa le decía por qué no lo cuentas. El momento en el que lo hizo también fue una liberación porque para mí también es duro que se insinue cosas de mi marido y tener que tragarmelas".