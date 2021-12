Kiko Matamoros se sincera y deja claro cuando se retirará de 'Sálvame' y la televisión

María José Campanario y Jesulín de Ubrique la noticia del año. Hace unos días, la pareja confirmó que estaban esperando un hijo. Esta noticia descolocó a los espectadores, dado que nadie se esperaba que ampliaran la familia al tener hijos mayores y ya una avanzada edad. Sin embargo, el matrimonio se encuentra muy feliz con lo sucedido. Desde entonces, este comunicado ha acaparado todos los programas de Telecinco como 'El programa de Ana Rosa', 'Sálvame' o 'Ya son las ocho'.

El programa presentado por Carlota Corredera ha vuelto a dedicar gran parte del espacio a este noticia. A raíz de esto, la conductora del espacio de Telecinco ha mostrado un gran interés y ha preguntado a sus compañeros si se plantean tener otro hijo a pesar de ya tener y superar los 40 años. Por su parte, Kiko Matamoros no lo descarta. "Estoy pensando en ello", afirmaba el colaborador.

"Quiero volver a ser padre porque, además, me hace mucha ilusión. Me gustaría que el día que yo no esté, me gustaría que Marta tuviese a su lado algo común para los dos, que sea más importante que algo material", confesaba muy emocionado. Asimismo, ha recordado que dentro de poco volverá a ser abuelo, dado que su hija, Laura Matamoros, volverá a ser madre en los próximos días.

"Me encantan los niños… Ellos son mi felicidad", declaraba, haciendo referencia a lo mucho que le gustan los niños. "¡Con muchas ganas de que venga ya! Quiero conocer ya a mi nieto y verle la carita. Me gustaría y desearía que coincidiera con la fecha de mi nacimiento, el 27 de diciembre", apuntaba, señalando que le gustaría compartir cumpleaños con su nieto y que tiene muchas ganas de conocerle.





"Me quiero morir trabajando"

Por este motivo, el colaborador de Telecinco también ha confirmado que, este año, no se irá de vacaciones por Navidad, dado que las fechas coinciden con las últimas semanas de embarazo de su hija: "Normalmente yo aprovecho para irme fuera. Este año lo veo poco probable, así que ya iremos viendo. Lo pasaré lo mejor que pueda".

Por otro lado, Matamoros también ha hecho una reflexión sobre su futuro profesional. Antes de nada, el tertuliano ha confirmado que pretende estar en la televisión hasta sus últimos días, por lo que niega retirarse en algún momento de su vida. "Pienso en todo menos en retirarme. Me quiero morir trabajando en la tele y si no es ahí, donde sea, pero con las botas puestas", reconocía él.

De esta manera, el colaborador ha dejado claro que le gusta su trabajo y quiere seguir haciendo lo que más le gusta hasta que la vida ya no se lo permita. "No pienso dejar de trabajar en mi vida", aseguraba, apuntando que le veremos en la televisión durante muchos años.