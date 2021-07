El motivo por el Kiko Matamoros ha aparecido con gafas en 'Sálvame': la audiencia en vilo

Sigue preocupando el estado de salud de Kiko Matamoros. Hace unas semanas abandonó el plató de 'Sálvame' por un problema cardíaco. Ahora, el colaborador de Telecinco ha vuelto a sorprender a la audiencia después de aparecer en el plató con gafas de sol. Un accesorio que, de hecho, no se ha quitado en toda la tarde. A través de los cristales de las gafas podían apreciarse sus ojos llorosos e hinchados.

Evidentemente, esto ha suscitado las dudas y la curiosidad de todos los miembros del equipo, que en más de una ocasión le han pedido explicaciones. De primeras, Matamoros se ha mostrado reticente a contar el motivo por el que llevaba aquellas gafas de sol pero la insistencia de sus compañeros le ha obligado a revelar la verdad del motivo por el que no se quitaba las gafas de sol.





"Tengo conjuntivitis", ha revelado finalmente Kiko para acallar las preguntas de sus compañeros. "Es en el ojo que veo además, veo menos ya..." bromeaba el colaborador. Unas palabras que han lanzado a Kiko Hernández a preguntarle en broma si el motivo de aquella infección ocular se debía a las fotografías de Lydia Lozano disfrutando de una tarde de piscina junto a su marido.

El problema médico de Kiko Matamoros

Normalmente, cuando los colaboradores de 'Sálvame' salen del plató con motivo de un enfado, acaban regresando a sus puestos. Sin embargo, hace unas semanas, Matamoros no regresó, lo que llamó mucho la atención de todos. Dada la sorprendente ausencia permanente del colaborador, Corredera se vio obligada a dar explicaciones a los espectadores. Tal y como contó la conductora de 'Sálvame', su compañero había tenido que ser atendido por los médicos de Mediaset tras sufrir una fuerte subida de tensión.

"Matamoros ha tenido una subida de tensión, han venido los servicios médicos a atenderle, han visto que no le bajaba y ha estado descansando fuera, me acaba de escribir", aclaraba Corredera tras asegurar que su compañero se había tenido que ir a casa para recuperarse. "Puedo tener todas las diferencias del mundo con él, pero la salud es lo primero. Ojalá te recuperes pronto para seguir peleándote conmigo en plató", le decía.





Tras días de preocupación, Matamoros reapareció en 'Viva la vida' para hablar de su estado de salud y de qué sucedió realmente. "No quiero pegar voces porque no vaya a ser que le pase algo a Kiko", decía José Antonio Avilés. "Te lo agradezco, no queremos que le pase nada. ¿Estás bien? Que nos diste un buen susto", quiso saber Emma García, aparentemente preocupada.

"Estupendamente, yo me llevé un buen susto. Son cosas que pasan y ya está. Es la primera vez que me pasa. Fue algo emocional, una subida tensión emocional, según me han dicho los médicos. Fue un momento algo complicado, pero ya está. No tiene la culpa nadie, que quede clarísimo. En todo caso la culpa sería de mis reacciones", contaba el colaborador, quitando toda la culpa que muchos habían echado a Corredera. "Es que es más sensible de lo que parece", bromeó Isabel Rábago.