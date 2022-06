Kiko Matamoros confiesa la enfermedad por la que casi no va a 'Supervivientes': "Poco antes de entrar"

Esta edición de 'Supervivientes' está dando mucho que hablar, ya sea por el abandono de Juan Muñoz o el romance entre Anabel Pantoja y Yulen. Tanto que se ha visto reflejado en sus datos de audiencia al alcanzar un 19.3% de share, por lo que se ha convertido en el programa estrella para poder enfrentarse a los exitosos formatos de la competencia. Es por esto por lo que, este viernes, apostó por el reality para hacer frente a 'La Voz Kids' en Antena 3.

Asimismo, el programa de Telecinco volvió aplazar las nominaciones y el juego del líder, ya que son las entregas más vistas. Esta vez, fue Kiko Matamoros quien dio mucho que hablar durante las votaciones en la palapa. Antes de nada, el colaborador de 'Sálvame' confesó estar muy agradecido con el programa por cómo ha cambiado su vida desde entonces.

"¿Cuándo fue la última vez que te pusiste ácido hialurónico?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez a Matamoros, haciendo referencia a una broma entre Ana Luque y él. "Es una crack", reaccionaba el concursante sobre su compañera. Mientras el conductor del espacio seguía haciendo alguna que otra broma a su compañero, Matamoros escribía en la pizarra el nombre del superviviente que nominaba entre risas al escuchar los comentarios del presentador.

"¿En estos momentos que echas más de menos?", quiso saber Jorge Javier desde el plató. "Echo muchísimo de menos oír a Marta, pero hay un montón de cosas que creía que iba a echar de menos y que no extraño. Eso me tranquiliza mucho", comenzaba contando el concursante, dejando claro que al estar tan lejos se ha dado cuenta que no echa de menos algunas cosas que tenía.









"Poco antes de entrar tuve un proyecto de infarto"



Como consecuencia, el presentador se mostró muy intrigado al respecto y le siguió preguntando por lo que echa de menos de su vida en Madrid. "Cosas de carácter íntimo. Es curioso. Puede parecer que para mí el concurso es una idiotez, pero esto te cambia. A mí me está cambiando mucho y creo que para bien. El médico me ha dicho que en dos meses he ganado cuatro años de vida. Hoy tenía una tensión muy buena para mi edad", contaba Matamoros, señalando la importancia de su salud.

"Poco antes de entrar tuve un proyecto de infarto. Entonces estoy muy orgulloso de haber podido renunciar a muchas cosas y haberle echado dos cojo*** al asunto. Me estoy superando a mi mismo. Cuando entré quise demostrar que se puede luchar sin aditivos ni conservantes. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que se me ha dado", confesaba el concursante entonces, desvelando así el problema de salud al que tuvo que enfrentarse antes de volar a Honduras.

"Me gusta mucho oír eso, Kiko. ¿A quién nominas?", le preguntó el también presentador de 'Sálvame'. Después de unos minutos de reflexión, Matamoros apuntó el nombre de Anuar. Aunque tenían una muy buena relación al principio del reality, han protagonizado algún que otro conflicto en las últimas semanas. "Mira que me he llevado bien con él, pero por su falta de respeto se ha ganado esta nominación", justificaba el concursante.