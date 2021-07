Kiko Hernández destapa en 'Sálvame' la estrategia que tiene Antonio David y con la que utilizaría a su hija

Este miércoles, Rocío Carrasco hizo su gran aparición en 'Sálvame' como defensora de la audiencia. Hoy en el formato una de las cuestiones que han abordado, son las palabras que le dirigía Rocío Flores (hija de Carrasco y Antonio David Flores) a la recién estrenada colaboradora del programa. Sobre esta cuestión se ha pronunciado Kiko Hernández, uno de los rostros visibles del formato, que ha indicado que las palabras de Flores estaban pactadas para dar un giro en su imagen ahora que la mujer de su padre está nominada en 'Supervivientes'. Por ello, y según analiza Hernández, ahora habría optado por tener una imagen más sonriente y conciliadora.





Pero la versión de Kiko no ha acabado ahí. "Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David. Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga, que está oliendo ya los 200.000 euros, y por eso ha cambiado su postura. Tampoco me creo a esta niña". Sea como fuere, para Hernández, Antonio David Flores estaría utilizando a su hija con un fin común: que su mujer gane el ansiado premio del concurso en el que participa.

Además, lanzaba un contundente mensaje a Rocío Flores: "Tú a mí no me amenazas, ni me digas que soy el menos indicado para hablar. Tira, habla lo que te dé la gana, que luego voy yo a por ti, a por tu padre o a por quien sea".









El debate está servido y gana presencia con Rocío Carrasco en 'Sálvame'. Algo que tambén se generó con la polémica docuserie en la que Carrasco desgranó aspectos de su vida desde su propia visión personal. Una circunstancia que llevaba sin producirse muchísimos años.

