Kiko Hernández, muy criticado por su nuevo trabajo fuera de 'Sálvame' y Telecinco: "Por tu culpa"

Además de informar de las vidas de los famosos, 'Sálvame' también suele dar protagonismo a sus colaboradores. Jorge Javier Vázquez se caracteriza por siempre ser muy claro y manifestar su opinión cuando así lo decide. Mientras que el resto de comunicadores también acaparan parte del programa por sus personalidades, por los enfrentamientos entre ellos y por algunos aspectos de su vida privada.

Por esto, Kiko Hernández es uno de los colaboradores más reconocidos del espacio de Telecinco, donde lleva interviniendo desde 2016. A pesar de ello, aunque siempre ha trabajado en televisión, el colaborador quiere descubrir nuevas facetas profesionales y experimentar frente a otro tipo de cámaras. Es por esto por lo que, actualmente, se encuentra trabajando en otro proyecto fuera de Mediaset.

"Lo anunciamos antes de la pandemia y ahora que todo vuelve a la normalidad Distinto Teatro regresa... qué ganas!!!!", anunciaba Hernández en cuenta personal de Instagram, aparentemente muy emocionado por su salto al teatro. Con este mensaje, el colaborador ha hecho oficial el que será su debut como actor. El comunicador participa en 'Distinto', una obra que se estrenará a principios de febrero del 2022 en el teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Este espectáculo se ha hecho esperar, ya que estaba programado para septiembre de 2020, pero tuvo que retrasarse su fecha de estreno como consecuencia de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, Hernández podrá por fin presentarse como actor frente al público, dada la vuelta de los teatros con todas las medidas necesarias de prevención contra la covid-19.









La reacción del público

Algunos de sus compañeros han querido demostrarle su apoyo. Laura Fa se ha mostrado muy entusiasmada por su compañero y se lo ha hecho saber en redes sociales: "¡Bravo! ¡Mucha suerte!". Al igual que Alonso Caparrós: "¡Qué ganas!". Sin embargo, no todos han reaccionado de la misma manera y es que algunos espectadores de Telecinco se han mostrado muy críticos con la nueva faceta profesional de Kiko Hernández.

"No me gasto ni un euro para verte", "Lo último que haría sería ir a verte", "Eres insoportable", "Que te vea quien quiera, yo no", "Qué mala suerte tienen tus compañeros porque por tu culpa seremos muchos los que no iremos al teatro" o "Ni por todo el oro del mundo voy a verte" son algunos de los muchos mensajes, todos en la misma linea, que sus seguidores le han hecho llegar.

A pesar de ello, de esta manera, el colaborador de 'Sálvame' sigue los pasos de Jorge Javier Vázquez. El presentador de Telecinco debutó en el teatro en septiembre de 2015 y, desde entonces, no ha parado de compaginar ambos trabajos. En el caso de Jorge Javier, su llegada fue muy bien recibida por el público, ya que llena las salas con las obras en las que participa.