Juanra Bonet desvela por qué han desaparecido de ‘¡Boom!’ dos miembros de ‘Los dispersos’

El cómico y presentador Juanra Bonetha desvelado este viernes el motivo por el que han desaparecido dos concursantes del programa de Antena 3 ‘¡Boom!’ que formaban parte del equipo conocido como ‘Los dispersos’. Lo ha hecho nada más arrancar el programa, cuando ha podido verse a los habituales del concurso, Manolo y Pedro, pero no a sus compañeros Victoria y MA.

“A ver, hoy inusualmente vemos que faltan dos de los miembros de Los Dispersos, Victoria y MA”, explicaba el veterano presentador del programa de Atresmedia, que cuenta ya con más de seis temporadas en antena. Y es que ‘Los dispersos’ son uno de los grupos estrella que han pasado, como ‘Los Lobos’, que consiguieron alzarse con el bote, antes de que uno de ellos falleciese. En el caso de ‘Los dispersos’, llevan ya más de un año como concursantes de ‘¡Boom!’

Por qué han desaparecido dos de ‘Los dispersos’

Y es que el motivo no es, ni más ni menos, que los dos concursantes han contraído el Covid-19, tal y como ha desvelado Juanra Bonet: “Están recuperándose de la Covid y no han podido asistir”. No se trata de algo extraño, sino muy habitual en los últimos meses o incluso semanas que los presentadores, colaboradores e incluso concursantes tengan que ausentarse por un positivo en coronavirus, como recientemente le ocurrió al propio Roberto Leal en ‘Pasapalabra’ o a Jesús Cintora en TVE.

Eso sí, Bonet aclaró que, en el momento en el que pasen la cuarentena, volverán a plató. “En cuanto estén bien y los protocolos lo permitan volverán a estar aquí con nosotros. Además, el presentador quiso mandarles directamente un mensaje de ánimo: “Y, desde aquí, un beso muy fuerte de todo el equipo”.

¿Cómo sustituye ‘¡Boom!’ a los dispersos?

Pero, ahora que faltarán dos concursantes durante, al menos, dos semanas: ¿Qué va a pasar con ‘¡Boom!’ ahora? El propio Juanra Bonet lo explica: “que los dispersos han elegido unos suplentes temporales que concursarán con ellos”, aclara. Por ello, durante el programa de este viernes han incluido a dos concursantes nuevos que serán quienes sustituyan, momentáneamente, a Victoria y a MA.

Eso sí, Pedro ha querido acordarse de sus dos compañeros y ha comentado qué deben estar pensando los dos compañeros ausentes desde casa: “dirán ‘¡qué torpe!’” Una broma a la que se ha sumado Bonet que comentaba: “Están con la mantita en el sofá diciendo: “Agh, ¡esa me la sabía yo!”