Juanma Castaño revela las condiciones que tuvo que seguir para entrevistar a Julio Iglesias

La noche del miércoles, Dani Martínez volvió a formar parte de la parrilla de Movistar+ al ponerse al frente de 'Martínez y Hermanos'.Esta vez, el programa contó con Arturo Valls, Nia y Juanma Castaño como invitados. Tras hacer hablar sobres sus actuales proyectos profesionales, el conductor del espacio dio paso a una de las primeras secciones de la noche: 'Pregunta Julista'. Esta consiste en que, con motivo de que el presentador es un gran fan del cantante, pregunta a los entrevistados por la existencia de algún vínculo con Julio Iglesias, ya sea como fans o por algún encuentro casual.

En ese momento, Juanma Castaño recordó que le había entrevistado en dos ocasiones, lo que provocó el asombro de Martínez. "Le he entrevistado dos veces y ampliamente. En la radio. Él es muy futbolero y muy madridista, por lo que le entrevisté antes de una final de Champions del Real Madrid", contaba el director de 'El Partidazo de COPE'.

Ante esto, los presentes en el plató sintieron curiosidad de cómo es hablar y entrevistar al exitoso artista. "Para entrevistar a Julio Iglesias, tienes que hablar con su oficina y te piden un teléfono para que llame Julio a la hora que digas", contaba, dejando al conductor del espacio de Movistar+ totalmente fascinado por lo que contaba de su ídolo. "Esto nos lo dijeron un martes y la entrevista era el lunes siguiente. No volvieron a dar señales de vida y, cuando el lunes llegué al programa, no sabía si llamaría porque no habían vuelto a contestar", reconocía el periodista.









"No me impone porque te trata con naturalidad"

"Y a las 12 menos un minuto, sonó el teléfono y dijo 'soy Julio Iglesias'. Entró en directo y hablamos media hora. Es un tío espectacular", aseguraba Castaño. "Luego, le he entrevistado hace muy poco con motivo del libro de Pepe Domingo Castaño porque le escribió el prólogo y son amigos", señala, siendo esta la segunda vez que tuvo la oportunidad de hablar con Julio Iglesias. Como consecuencia, el también cómico quiso saber si no le imponía ponerse frente a frente con un artista de tal reconocimiento.

"No me impone porque te trata con naturalidad. Es un tipo muy normal, muy cordial y muy campechano", afirmaba el ganador de 'MasterChef Celebrity'. Asimismo, Arturo Valls reconoció que él también era aun gran fan del cantante, ya que lo escuchaba sin parar por culpa de su padre. "No lo conozco, pero mi abuela me lo ha puesto mucho desde pequeña. Se ha escuchado mucho en mi casa", decía por su parte Nia.

Castaño tuvo la oportunidad de entrevistar a Julio Iglesias el pasado mes de enero. "Estoy feliz por hablar con Pepe, enhorabuena por ese libro tan magnífico. Es una persona increíblemente generosa, buena, ha nacido para decir las cosas bonitas y con el espíritu de un grandísimo periodista", decía el cantante. "¿Cómo te dijo Pepe lo del prólogo?", le preguntó el presentador. "Me mandó una carta con dos mil euros…. Y unas nécoras. Yo me encontré con un pasaje maravilloso y Pepe corrigió unas frases de la canción y nació un cariño y una amistad muy grande", contaba el artista en 'El Partidazo de COPE'.

