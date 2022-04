Juanma Castaño anima a una concursante de 'MasterChef' por la valoración de Jordi Cruz

'Masterchef' es un talent culinario muy polémico que siempre ha dado mucho que hablar, lo que se ha visto reflejado en redes sociales cuando, la misma noche de la emisión, el programa se convertía en Trending Topic y era lo más comentado. Esto se debe a que en varias ocasiones han cuestionado tanto el comportamiento de los concursantes como la actitud del jurado ante determinadas situaciones. Esto se ha vuelto a repetir la noche del lunes.

Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han vuelto a formar parte de la parrilla de TVE al frente del talent culinario. Tal y como han destacados los jueces, parece que esta nueva edición tiene un gran nivel culinario desde el principio, lo que no ha ocurrido en otras. En algunas ediciones "cae en picado el casting a la segunda semana", aseguraba Cruz, haciendo referencia a algunas decepciones que se llevaron con participantes pasados tras reconocer que los de ahora parecen ser "muy resolutivos".

En esta ocasión, en la primera prueba, el formato contó con la visita especial de los ganadores de la última edición de 'MasterChef Celebrity': Juanma Castaño y Miki Nadal. Los comunicadores no han abandonado la cocina, ya que actualmente presentan su propio programa de cocina: 'Cinco tenedores'. Esta vez, su función fue presentar dos elaboraciones que los concursantes debían imitar, según les hubiese tocado dulce o salado, además de hacer una valoración final.

"Estamos más relajados porque ni somos concursantes ni somos jurado (...) No somos nada. Vamos, lo que éramos cuando estábamos aquí", decían nada más volver a las cocinas del talent culinario de La 1. Aprovechando su visita, el jurado quiso saber si muestran sus facetas culinarias en casa. "Lo que pasa que ahora, como has ganado 'MasterChef', la gente va a casa, haces una tortilla de patatas, y te dicen ¿para una tortilla de patatas?, ¿para esto? Pero vamos a ver", se lamentaba el presentador de 'El Partidazo de COPE'. "Pues yo no estoy cocinando mucho la verdad, yo estoy utilizando mucho el comodín del jurado. Yo les digo que cocinen ellos y ya les diré yo si está bueno o no", decía Nadal por su parte.









"A ti no te han llamado mediocre"

Después de pasar por todos los fogones para animar a los participantes que se encontraban cocinado y darles algunos consejos, llegaba el momento de las valoraciones finales. "Creo que la pasta está sin cocer y hay poco relleno. Es una pena porque el relleno está muy bueno. No hay una salsa que lo una. Es un plato fallido", opinaba Pepe al probar el plato de Verónica. "Me ha jugado una mala pasada el miedo a rellenarlo demasiado por si se rompía, a cocerlo demasiado", se justificaba la participante.

"La idea me encanta, pero echo en falta una salsa para mojar. Si estuviera bien hecho, estaría riquísimo", valoraba Castaño. "Gracias Juanma", respondía ella. "Apuntas maneras, pero ibas con una idea fija y no has tenido cintura para ir cambiando. Es un plato fallido y podría haber sido un buen plato. Tienes que cocinar. Ver lo que está pasando mientras cocinas y rectificar", decía Cruz. En ese momento, Verónica se derrumbaba por su "plato fallido". "Me gustaría saber qué es lo que te he dicho que te ha provocado que te pongas así", quiso saber el chef al ver su reacción.

"No me gusta que me salgan las cosas mal", aclaraba ella, mientras daba la razón a Cruz de que eran lágrimas de frustración, pero que lo haría mejor la próxima vez. "A ti no te han llamado mediocre, eh. A mí muchas veces", decía entonces Juanma, recordando su paso por el concurso y las duras palabras que recibía por parte del jurado para animar a la joven. "Esto que acabas de ver son ositos de peluche", le decía, haciendo referencia a que era la parte buena de los chefs.

"Me han llamado 'castaña', me han dicho 'qué vergüenza que te estén viendo', 'qué marranada'...", aseguraba Castaño, logrando animar a Verónica. "Cruzo los dedos", decía ella entre risas. "Me recuerdas tanto a mí", bromeaba Juanma, provocando las risas de la concursante. "Pues ojalá llegar donde estás tú, con la chaquetilla", le respondía la participante. "A estar a mi lado quiere decir", bromeaba Miki Nadal.