Juan y Medio para Canal Sur para hablar claro del papel del Ejército en Ceuta: “Me van a permitir ustedes”

El presentador almeriense, Juan y Medio, interrumpía esta semana su programa en Canal Sur, 'La tarde aquí y ahora', para enviar un mensaje sobre el rol del Ejército en la crisis migratoria de Ceuta en la que 9.000 personas cruzaron la frontera ante la pasividad de Marruecos. Un momento en el que la veterana figura de la cadena andaluza no se refería solo a las Fuerzas Armadas, sino también a los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la ya icónica foto de Luna, la trabajadora de Cruz Roja que consuela a un inmigrante en el Tarajal.

No es la primera ocasión en la que Juan y Medio manda un mensaje directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Precisamente hace poco más de una semana, con motivo del aniversario de la fundación de la Guardia Civil. “Yo, desde hace mucho tiempo y lo digo públicamente, saben ustedes que ha habido ahí turbulencias a veces alrededor de la Guardia Civil, bueno, pues si cabe alguna duda en mi opinión: ¡viva la Guardia Civil!”, comentaba









Juan y Medio, sobre el Ejército en Ceuta



Ahora, el presentador de 'La Tarde' se refería a la crisis migratoria que está teniendo lugar en Ceuta: “Yo quisiera mandar desde aquí un saludo cariñoso y el apoyo a la situación por la que esta atravesando Ceuta, que no puede ser mas complicada”. Pero, más allá de valorar la delicada situación en la playa del Tarajal, Juan y Medio quería dirigirse a los funcionarios que han dado el do de pecho estos días, y especialmente al Ejército: “Pero, me van a permitir ustedes que le de sentido a la palabra funcionario. Etimológicamente es esa persona que permite que esto funcione”.

“Cuando unas fuerzas de seguridad y un Ejército llevan la imagen de un país que acoge, abraza, salva, cuida, ahí lo tienen ustedes, a bebés. A criaturas que han mandado deliberadamente porque, a ambos lados del estrecho, hay miserables que juegan con la desesperación de los que no tienen esperanza. Eso es condenable, vengan de donde vengan, es prácticamente una invasión”, condenaba el comunicador de Lúcar.









La imagen del Ejército en Ceuta



Por último, el presentador ha querido comentar las imágenes de los militares y la benemérita en el agua, sacando como pueden a menores que trataban, sin saber nadar en muchos casos, de llegar a la playa: “Eso es la Guardia Civil, que cumple años. Un Ejército que con equipos que pesan una tonelada se han metido en el agua a salvar adolescentes que no saben ni lo que hacen”.

Además, Juan y Medio ha querido conceder el crédito que tiene la imagen de ayuda que han brindado las Fuerzas Armadas Ahí los tienen ustedes. “Eso es lo primero que van a ver en miles de países, eso es España, el Ejército acudiendo a ayudar. Yo solo veo personas desesperadas, en situaciones donde la Guardia Civil ni siquiera se aguanta en la barca, se tiran al agua. No verán a ninguno que no esté en forma, se llama sacrificio”.