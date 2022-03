Juan y Medio desvela las consecuencias de sus bromas en Canal Sur: “Te llaman porque se quejan cuatro”

El presentador de televisión, Juan y Medio, hablaba este viernes de las consecuencias que ha sufrido por las bromas 'políticamente incorrectas' que ha realizado en los últimos años en los que está al frente de 'La Tarde Aquí y Ahora', el programa vespertino de Canal Sur. Particularmente comentado fue el alegato que el comunicador almeriense realizó el pasado mes de mayo sobre el papel de la Guardia Civil, o las pullas que ha lanzado al Gobierno en más de una ocasión, ya sea por la confusión con las dosis de las vacunas la pasada primavera o, más adelante, la reforma de las pensiones del Gobierno.

Ahora, en una entrevista para El Confidencial, no sólo ha ahondado en las consecuencias que ha sufrido por estos episodios en su programa que se volvieron virales, sino también de las diferentes ofertas que recibe para abandonar la cadena andaluza. Y es que el presentador lleva desde 1992 en la televisión y, en ese tiempo, ha pasado por prácticamente todas las cadenas del panorama televisivo, desde Telecinco a Canal Nou, pasado por Antena 3 o TVE.









Las ofertas a Juan y Medio para abandonar Canal Sur



Preguntado si todavía le tantean las grandes cadenas para que abandone la televisión pública andaluza, el presentador de 'La Tarde Aquí y Ahora' es muy claro: “Cada vez que empieza o acaba una temporada”. Eso sí, el almeriense explica que, aunque se siente “halagado” por estas ofertas, su intención sigue siendo permanecer en las tardes de Canal Sur.

“Es halagador, empecé con muchos de ellos, pero ya no es un tema de dinero. A los 58 o 59 años, si estuviera preocupado de trabajar por le dinero... No tengo hijos, tengo mi hipoteca pagada, el coche es mío... Por eso hago lo que me llena más”, argumenta el comunicador, que ya dio una explicación similar hace tiempo en 'El Hormiguero'.

“Me parece tan hermoso poder ayudar a las personas mayores y poder reírme cada tarde en mi tierra... Voy de forma esporádica a algún programa porque me invitan, pero, teniendo un directo diario, es una 'paliza' que te mueres. Ya tuve esa etapa, ahora vivo mi vida tranquilamente”, concluye sobre este tema.









Las consecuencias de las bromas 'políticamente incorrectas'



Preguntado por la libertad que hay en la actualidad en televisión para hablar de algunos temas, Juan y Medio asegura que ha notado un cambio notable en los últimos años: “Por supuesto. Ahora se ofende muchísima más gente, estás continuamente transgrediendo los límites del humor por cosas que ni entiendes. Existe un 'ofendidito premium', como lo llamo yo, al que le molesta todo. Luego también están las cadenas que le hacen caso a gente”.

Además, explica las consecuencias de estos comentarios en directo: “A lo mejor escriben diez mil felicitándote y cuatro quejándose. Pues te llaman por esos cuatro, te plantean tonterías como si fuesen un problema. Es difícil hacer humor hoy en día, pero, bueno, para esos está la libertad de expresión. Tanto de ellos como la mía”, concluye.