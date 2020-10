El virólogo y experto de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha explicado en el programa 'La Noche en 24 Horas' de Xabier Fortes los motivos que podrían estar detrás de un confinamiento parecido al del pasado mes de marzo.

En este sentido, nuestro país atraviesa un momento complicado respecto a la pandemia y por ello en las últimas jornadas se han tomado medidas más severas, como ha sido decretar el estado de alarma en todo el país para los próximos seis meses, establecer un toque de queda nacional a partir de las 23:00 de la noche y también el cierre perimetral de la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país.

La situación que atraviesa España respecto a la pandemia

Pero si estas medidas no tienen resultado, las decisiones pueden ser mucho más severas. La agencia de noticias Copilsa ha informado este viernes que el Gobierno de España ya estaría analizando el posible confinamiento domiciliario. Esta opción estaría dentro de otro estado de alarma que permita a las comunidades autónomas ejecutar estas medidas, que por otra parte ya ha sido prevista por algunas regiones como Castilla y León y Cataluña.

Según ha podido conocer esta agencia de noticias de mano de algunos de los técnicos que trabajan en la redacción de este borrador, el Ejecutivo no tiene previsto volver a asumir el mando único como fue el caso de primavera, por lo que cedería esta capacidad de decisión a los gobiernos autonómicos.

Aunque esta opción se contemplaría en una situación extrema, el Gobierno no quiere perder el tiempo y espera que este nuevo marco jurídico este listo para el fin de semana de mediados del mes de noviembre, una vez que se puedan hacer las primeras valoraciones sobre los efectos que han tenido el toque de queda y las medidas restrictivas impuestas por las diferentes comunidades autónomas.

La advertencia de Badiola sobre el posible confinamiento

Sobre este asunto se refirió el pasado jueves el profesor de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola en el programa de Xabier Fortes, explicando que uno de los principales puntos que marcaría la decisión de establecer o no un confinamiento más severo sería la situación de las UCI, que en algunas zonas de España ha visto aumentada su presión en un 40% en las últimas dos semanas: "Al ritmo que vamos con la ocupación de las UCI, me temo que sea muy probable que no haya más remedio que aplicarlo".

Juan José Badiola, sobre aplicar un confinamiento más severo: "Al ritmo que vamos con la ocupación de las UCI, me temo que sea muy probable que no haya más remedio que aplicarlo"#LaNoche24h



Tal y como adelantaba 20 minutos, el sector de los cuidados intensivos ya vislumbra las consecuencias: "El perfil de paciente se empieza a aproximar bastante al de la primera oleada de marzo y se une a que, a diferencia de la primera, actualmente conviven la situación normal del paciente de UCI a la que se añade el paciente covid", decía Josep Triado, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Por tanto, reciben este ascenso de casos con cansancio y preocupación: "El personal está muy preocupado porque ha pasado la primera oleada de una elevada intensidad, acabamos muy cansados y el tiempo transcurrido hasta esta segunda ha sido muy corto", añadía.

