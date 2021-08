Juan del Val sonroja a Nuria Roca al desvelar un detalle personal de su relación: "Voy a contar la verdad"

Nuria Roca y Juan del Val se han convertido en uno de los matrimonios más mediáticos. Ambos son colaboradores habituales de 'El Hormiguero' y participan en la mesa de actualidad cada jueves. Gracias a esto, han regalado divertidos momentos en el espacio de Antena 3 al desvelar anécdotas de su vida privada que dejaban en evidencia a su pareja. De la misma manera, suelen utilizar sus redes sociales para mostrar a sus seguidores cómo es la relación que mantienen fuera de cámaras.

Asimismo, lo que siempre ha llamado la atención de la pareja es que, ante los diferentes temas que plantea Pablo Motos en cada debate, suelen manifestar formar de pensar totalmente diferentes. A raíz de las cuales suelen hacer públicas anécdotas que el matrimonio guarda en secreto hasta ese momento. Dado que el programa de las hormigas se encuentra de vacaciones, esta vez, a pareja ha protagonizado un divertido en 'Family Feud: La batalla de los famosos'.

El programa presentado por Nuria Roca enfrentaba al equipo de 'El Hormiguero' con el de 'Zapeando'. Entre los participantes del espacio de Antena 3 se encontraban Marrón, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Marta Hazas y Juan del Val. De esta manera, la conductora del espacio volvía a coincidir con su marido en un plató de televisión, lo que les llevó a desvelar frente a las cámaras otra llamativa historia de su matrimonio.

Esto se produjo cuando el equipo del programa presentado por Pablo Motos tuvo que resolver el panel que preguntaba cuáles son los sitios más populares para tener una primera cita. Ante esto, la presentadora bromeó y advirtió de que iba a cambiar la pregunta al estar su marido entre los concursantes. Sin embargo, su reacción generó todavía más interés y Marta Torné, quien se encontraba en el equipo de los zapeadores, preguntó a la pareja dónde fue su primera cita.





"Voy a contar la verdad"

"Voy a contar la verdad", empezaba asegurando el escritor, lo que puso nerviosa a su mujer, quien le pedía que no lo hiciera: "Que no, que no. Que no hace falta". "El público lo demanda", señaló Del Val ante las quejas de Roca para, acto seguido, revelar este detalle. "Tú y yo nos vimos el primer día que quedamos en un hotel", confesó entonces el colaborador de 'El Hormiguero', sonrojando así a la presentadora.

"No, no. Voy a especificar porque Juan cuenta el titular y luego pasa lo que pasa", se justificó la comunicadora. "La cafetería del hotel", detalló Roca. "Otra cosa es que yo tuviera habitación en el hotel", agregó entre risas. Como consecuencia, "hotel" fue la respuesta del escritor para intentar completar el panel sobre lugares para primeras citas. Sin embargo, no acertó, pero él aseguró que creía que era un buen sitio para conocerse: "A mí me fue bien".