Juan del Val y Nuria Roca se mojan sobre la ruptura de Risto y Laura Escanes: "No me parece una mala noticia"

Este domingo, Nuria Roca volvió a ponerse al frente de 'La Roca'. Tras analizar la actualidad, el programa de laSexta dedicó gran parte a comentar las rupturas de la semana. Dado que, de hecho, durante el mismo directo, Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación en redes sociales.

"Gracias, Laura Escanes, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrato", comunicaba el presentador de 'Todo es mentira' desde su cuenta de Instagram.

"Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", decía Escanes por su parte.

Unas horas después, dadas las reacciones, Risto se volvía a pronunciar al respecto: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil. Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá se salga de esto".









"Es un día horroroso para el amor"



"Es un día horroroso para el amor", decían los colaboradores tras hablar también de la reciente ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pocos días después de haber anunciado su compromiso. “Es que es una una noticia que no se esperaba”, se lamentaba Nuria Roca. "No estoy de acuerdo con que sea un mal tiempo para el amor. He estado leyendo el comunicado y me parece un ejercicio de amor absoluto", opinaba por su parte Juan del Val.

"Los dos se han referido a su ex pareja con muchísimo amor, respeto y es una manera de gestionar de forma adulta las cosas. El amor se acaba pero puede seguir existiendo independientemente de que no sean pareja", argumentaba el marido de la presentadora, lo que pareció convencer a Roca: "Te doy toda la razón, son personas muy respetuosas, muy inteligentes y tienen en común una hija maravillosa y siempre se han caracterizado por ser muy sensatos".

"No me parece una mala noticia una ruptura cuando se rompe así, se va a otro lugar y ya está. Ojalá sea para mejor", valoraba el escritor, deseando lo mejor al comunicador de Cuatro y a la influencer. "Nuria, quedamos tú y yo", zanjaba Del Val entre risas, haciendo referencia a su matrimonio.