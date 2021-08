José Mota mete la pata en 'Zapeando' y revela un secreto de los jueces de Mask Singer: “No quiero decirlo”

El cómico José Mota la liaba esta semana en directo en el programa de las sobremesas de La Sexta, 'Zapeando', cuando Dani Mateo le preguntaba por lo que se cocía en realidad detrás de los jueces del concurso 'Mask Singer'. El humorista no podía contener su sinceridad y se le escaba una confesión de la que él mismo se arrepentía apenas unos segundos después cuando el presentador del programa le pedía que ahondase en el asunto y zanjaba Mota con un “no quiero decirlo”.

Un concurso el de 'Mask Singer' que ha perdido bastante fuelle en su segunda edición, emitida este verano, y que no ha conseguido atraer a tantos espectadores como el pasado otoño, cuando Arturo Valls dio el pistoletazo de salida al nuevo formato en Antena 3. En cualquier caso, Mota ha sido de los jueces que ha repetido en esta edición junto a los Javis, a diferencia de la cantante Malú, que ha tenido que decir adiós a su silla en el programa de Atresmedia para que la ocupe Paz Vega, quien ya había participado como concursante.









José Mota mete la pata en 'Zapeando'



Es por ello que Dani Mateo le lanzaba al cómico, invitado esta semana en el programa 'Zapenado' para hablar de su nueva película 'García y García', si alguna vez les había ocurrido que no habían reconocido a un famoso en 'Mask Singer' incluso después de haberse quitado la máscara. Ni corto ni perezoso, Mota reconoció que sí, que les había ocurrido: “Nos pasó a los cuatro”. No obstante, no sabemos si en esos cuatro se encuentra Malú o Vega.

Una confesión que despertó la curiosidad de Mateo, que insistió para preguntar qué concursante había tenido el honor de no haber sido reconocido por los cuatro jueces de 'Mask Singer', que no sabían ni quien era. No obstante, Mota se frenó a sí mismo en seco y cortó el interés del presentador con un escueto “no quiero decirlo”, seguido de una broma en la que se excusaba que no lo confesaba para que le invitasen de nuevo: “Así me invitáis la próxima vez a lo que lo cuente”, soltaba entre risas.









Mask Singer 2, un regreso fallido



'Mask Singer: Adivina quien canta' fue el formato estrella de Antena 3. El programa tenía por objetivo llegar a la cadena para sorprender a todos los espectadores y así fue. La primera gala alcanzó un 27,4% de share y congregaba a millones de personas ante la pequeña pantalla. Sin embargo, el cambio constante de días de su emisión así como la promoción "fallida" de la segunda edición ha acabado por pasarle factura al programa.









Algunos espectadores han asegurado sentirse engañados a través de redes sociales porque lo que se emitió el pasado 17 de mayo no fue más que un reemisión de un programa antiguo. Esto acabaría por pasar factura al espacio perdiendo poco a poco audiencia.

Un ejemplo de ello es que ese "refrito", obtuvo un 11,8% de share. Una caída de más de 10 puntos que convierte a 'Mask Singer' en una apuesta un tanto fallida. El desenmascaramiento de Dragona también dejaba un mínimo histórico, con un discreto 15,2% de share. De hecho, en toda esta cuestión también debemos tener en cuenta el duro enfrentamiento del formato con 'Supervivientes' y la Eurocopa que también les robó cierto protagonismo.