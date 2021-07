El imperdonable error de 'Mask Singer' que pone en serio peligro la continuidad del formato en Antena 3

'Mask Singer: Adivina quien canta' fue el formato estrella de Antena 3. El programa tenía por objetivo llegar a la cadena para sorprender a todos los espectadores y así fue. La primera gala alcanzó un 27,4% de share y congregaba a millones de personas ante la pequeña pantalla. Sin embargo, el cambio constante de días de su emisión así como la promoción "fallida" de la segunda edición ha acabado por pasarle factura al programa.

Algunos espectadores han asegurado sentirse engañados a través de redes sociales porque lo que se emitió el pasado 17 de mayo no fue más que un reemisión de un programa antiguo. Esto acabaría por pasar factura al espacio perdiendo poco a poco audiencia.









Un ejemplo de ello es que ese "refrito", obtuvo un 11,8% de share. Una caída de más de 10 puntos que convierte a 'Mask Singer' en una apuesta un tanto fallida. El desenmascaramiento de Dragona también dejaba un mínimo histórico, con un discreto 15,2% de share. De hecho, en toda esta cuestión también debemos tener en cuenta el duro enfrentamiento del formato con 'Supervivientes' y la Eurocopa que también les robó cierto protagonismo.

La magia de esa primera temporada, por tanto, se ha perdido por una serie de errores que los espectadores no han terminado de perdonar y que ha despegado a la audiencia de la pequeña pantalla. Únicamente cabría esperar a ver cómo actúa Antena 3 en la próxima temporada.

Alberto Chicote se pronuncia sobre su participación en la final de 'Mask Singer': "desde el principio"









A tan solo unas horas de la final, los espectadores no dejan de especular sobre quién se esconde tras las máscaras de huevo, plátano, monstruita y erizo. Precisamente sobre este último ha preguntado el programa en su perfil de Twitter a lo que muchos espectadores respondían diciendo que debajo de erizo se esconde Alberto Chicote.

"Es Chicote, lo calé desde el principio por la voz, lo que no entendía era ese rollo de samurai y lucha. Me metí en su Instagram y estaba plagado de fotos de él en convenciones de samurais, sus comics, etc, hasta una foto de él vestido de samurai. Y ahora, ¡oh! SORPRESA, ya no están. Es él", dice uno de los mensajes de los espectadores.

Otro de ellos ha querido mencionar directamente al cocinero, quién no ha dudado en contestar con un: "Yo...???", una respuesta que deja la incógnita abierta y a la que podremos dar respuesta esta misma noche. Se trata de una incógnita que será despejada en escasas horas.