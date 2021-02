José María García estalla contra Telemadrid por su emisión del aniversario del 23-F: "A punto de marcharme"

Este martes, se celebró el 40 aniversario del 23-F, el conocido intento de golpe de Estado protagonizado por el coronel Tejero. A raíz de esto, se ha celebrado los cuarenta años de democracia con un pleno especial en el Congreso de los Diputados, el que ha sido presidido por el Rey Felipe VI.

Este acto ha sido cubierto por todos los medios de comunicación. Además, ha sido el escenario de muchos polémicos momentos que han revolucionado las redes sociales. Los más comentados fueron los protagonizados por los miembros de Podemos, en concreto Pablo Echenique. El portavoz del partido pasó por delante del Rey sin saludarle e ignorando su presencia.

Esta situación fue muy criticada, sobre todo por Ana Rosa Quintana: "No sé si es ese doble discurso de Podemos, con el vicepresidente inclinando la cabeza y el portavoz del partido dando la espalda al rey". Ante esto, el político no dudó en contestar: "Estimada Ana Rosa, con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar, así que llevarla al corazón... Me paré el mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, sólo que fuera de tu encuadre. Ya manipuláis con cualquier gilipollez".

A pesar de ello, durante una conexión con 'La Redacción, espacio de Telemadrid, José María García también se mostró muy indignado con la situación. "A los que nos duele España, a los que queremos una España unida y que vaya para arriba y tenemos un vicepresidente segundo que ignora absolutamente a Su Majestad...", comentó uno de los periodistas que narraron el 23-F a Adela González.

"Tu misma has dicho Echenique. Pero, ¿Quién coño es Echenique para pasar o dejar de pasar?", agregaba el entrevistado aparentemente ofendido. Ante sus cuestiones, la presentadora del espacio le contestó que era un "representante" de uno de los partidos del Gobierno.

La queja de José María García contra Telemadrid

A raíz de esto, el periodista también se mostró muy cabreado con el programa de Telemadrid. El invitado, muy sincero, se quejó de que la cadena hubiese emitido la llegada del monarca al Congreso de los Diputados con gritos de fondo como "¡Basta ya de blanquear la monarquía corrupta! ¡Basta ya! ¡Qué venga don Juan Carlos!".

"He estado a punto de marcharme antes de entrar porque hay algo que me ha dolido. Abrir este programa, Adela, con monarquía corrupta…", se quejaba el entrevistado, reprochando al formato el haber dado voz a los que se manifiestan contra Felipe VI.

"Lo que hemos hecho ha sido recoger lo que ha ocurrido en el exterior del Congreso y hemos escuchado a gente que estaba con sus pancartas diciendo ‘¡Viva el rey!’ y haciendo loas a don Juan Carlos", le explicaba la conductora del espacio, muy sorprendida con la reacción de su invitado.