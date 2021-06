José Luis Perales interrumpe 'La Sexta Noche' para frenar a Iñaki López: "¡Esto es un desastre total!"

Este fin de semana, Iñaki López ha recibido en el plató de 'La Sexta Noche' a José Luis Perales. Tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, el presentador ha dado paso a la entrevista en la que ha analizado la actualidad, además de compartir divertidos momentos, con el popular cantante.

En esta ocasión, se trata de un encuentro grabado. Es por esto por lo que el equipo del programa se desplazó junto al presentador a Cuenca, donde estaba esperando Perales. Concretamente, se encontraron en el auditorio que desde hace unos días lleva el nombre del artista.

"El día que compuse 'Y cómo es él', me cayó una cruz encima con la que tengo que andar siempre", comenzó confesando el entrevistado, haciendo referencia al que es un mayor éxito de su amplia trayectoria musical. "Cuando se la enseñé a mi mujer, me dijo: 'No me gusta nada esa canción'. La dije que la había hecho para Julio Iglesias", reveló tras asegurar que fue un encargo de Julio Iglesias, pero "no quería cantar" porque no se identificaba con ella.





Este hecho, llamó mucho la atención del conductor del espacio de La Sexta, dado que esta composición se convirtió en uno de los temas más famosos de su repertorio y fue "ignorado" por el propio Iglesias. "Lo que ha hecho -Julio Iglesias- ha sido ignorarla. Nunca la ha versionado. Le dolió bastante, creo", reconoció Perales.

Fue entonces cuando el presentador se lanzó a cantar una canción junto al entrevistado. "Me hace mucha ilusión, José Luis", aseguró López antes de empezar a entonar y mientras cogía la tablet para tener la letra de 'Y cómo es él' y no perderse. Antes de comenzar el dueto, Perales, como gran profesional, le propuso comprobar el tono con que el iban a entrar para cuadrar sus voces.

"¡Esto es un desastre total!"

"Mi tono es nulo. Yo canto muy mal", le advirtió entonces el comunicador tras afirmar que es un sueño para él cantar juntos. "Me he atrevido con tu tema en más de un karaoke... pero lo mío es complicado", agregó entre risas. "Yo, como Marc Anthony. Un tono arriba", bromeó el presentador. Acto seguido, se arrancó a cantar mientras Perales intentaba pillar el tono para incorporarse al concierto. "Venga, vamos a lanzarnos", indicó López.

Según pasaban las estrofas, al cantante le costó entrar y se decantó por interrumpir la actuación, mientras no podía evitar soltar una carcajada. "¡Esto es un desastre total!", exclamó el artista. "No eres de duetos, José Luis", se justificó López entre risas. El comunicador aprovechó el momento para pedir al entrevistado que valorase su tono. "Tu tono es fantástico, pero es para ti solo porque es muy difícil de compactar", respondió Perales entre risas, provocando también las de López.

"Cualquiera que se atreva a decir en nuestra presencia que no tiene sentido del humor, lo negaremos tajantemente. Y estas entrevistas que hemos hecho contigo, quedan como prueba. Y las audiencias nos las levantaste muy bien la última vez, que lo sepas. Lo pasamos muy bien", declaró López antes de despedirse del cantante. "Es que fue muy bonito. Me trataste con mucho cariño", reconoció Perales.