De José Luis Gil a Eduardo García: los motivos por los que desaparecieron de 'La que se avecina'

Este septiembre comienza a rodarse de nuevo la que será la temporada número 13 de 'La que se avecina', una de las ficciones más longevas de la televisión española, pero de la que han caído un gran número de personajes con el paso de los años. José Luis Gil, Edu García, Antonia San Juan o Isabel Ordaz han sido varias de las caras que ya no veremos en la última entrega de capítulos que ha preparado el equipo de guionistas de Alberto Caballero para el cada vez más inminente fin de la ficción.

Algunos de ellos, como Adriá Collado, apenas estuvieron algunas temporadas, con idas y venidas, como es también el caso de María Adánez. Pero otros, como José Luis Gil, que también dio vida a Juan Cuesta en la versión de Antena 3, Juan Cuesta, han permanecido en primera fila durante 12 años, aunque finalmente han decidido poner punto y final a su paso por la serie de Telecinco.









Adriá Collado



Quien diese vida a Fernando, pareja de Mauri en 'Aquí no hay quien viva', fue algunos de los que se apuntó desde el principio a la versión de Mediaset, interpretando a Sergio Arias, personaje fundamental en algunas de las primeras tramas amorosas. No obstante, pasadas algunas temporadas dio por concluido su paso. En sus propias palabras: “no fue por cuestión mía”.

Así, aparecieron rumores de poca química con Caballero, creador y director de la serie. Collado pasó al mundo del cine, apareciendo en películas como 'Cuestión de sexo'. Eso sí, en la sexta temporada, su amiga Vanesa Romero consiguió que Collado tuviese un regreso como Sergio Arias, antes de volver a desaparecer una temporada después. Eso sí, cuando le preguntaron si tendría un segundo regreso, dio alguna que otra pista: “No tengo ni idea. Hace muchos años que no hablo con los hermanos Caballero”.

Antonia San Juan y José Luis Gil



La actriz Antonia San Juan, conocida por los seguidores de la serie como Estela Reynolds, será uno de los miembros del reparto que no volverán a la nueva entrega de episodios. Así lo anunció ella misma a través de las redes sociales: “Para dejarlo claro de una vez ; mi etapa en LQSA terminó, no hay camino de vuelta.Gracias a la hermanos Caballero por el personaje de Estela”, y lo hacía como respuesta a una noticia sobre su posible regreso.

Otro de los que no volverá será José Luis Gil, o lo que es lo mismo, Enrique Pastor. A pesar de que a muchos fans sorprendió que quien cerró 'ANHQV' como Juan Cuesta no lo haga en su hermana de Telecinco, lo cierto es que es una puerta que el actor ya abrió meses antes.

“A lo mejor, un día deciden que estaría bien hacer otra serie y cerrar el ciclo de La que se avecina. Yo lo entendería perfectamente, siempre es mejor irte antes de que la gente te ignore”, comentaba en una entrevista.

Sería en 2020 cuando una publicación en redes sociales por sorpresa dejara a los seguidores fríos ante el fin de la etapa de Gil en la serie. “Mi última secuencia en LQSA12 en la mejor compañía. ¡Infinitas gracias a todo el equipo! ¡Hasta siempre!” No obstante, hasta el momento el intérprete no ha dado una razón directa o clara de los motivos de su salida.

Isabel Ordaz y Edu García



En el caso de la pareja precisamente de Gil en la serie, Isabel Ordaz, comunicaba hace más tiempo que su salida era fruto del “agotamiento”. “En la serie me querían y no me querían matar, que es lo que se suele hacer. Y a mí me venía bien, estaba todavía contenta. Hasta que, de repente, me pareció que por mí ya estaba un poco agotada, que el personaje no daba más de sí. Ellos también lo consideraron”.

Quién sí tuvo una salida más abrupta fue Edu García, el hijo de Enrique Pastor en la serie y también en 'Aquí no hay quien viva'. Aunque en los años posteriores a su marcha apenas se mencionaron los motivos, el propio joven se desquitó contra Alberto Caballero, creador de la serie, en la letra de una canción de hip hop titulada 'Parador de Valdesquí'.









“Jornadas de 24 horas aun siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y de horas extras mejor ni hablar, otro te hubiera denunciado, toda la pasta te habría sacado”. Incluso García hacía mención a las aventuras sentimentales del guionista con sus compañeras de reparto. “Cambias más de piba que yo de mechero”

Una canción que le valió también un enfrentamiento con Fernando Tejero, al que calificó como “señor y rey del chapeo”. Tejero no tardó en responderle: “Estuvo muchos años para soportar todo eso. Ese es su problema, no sé nada de este niño, no escucho su música, no me interesa. Sus padres también, no sé, si veo que a una persona la están humillando, lo más lógico es que deje su trabajo. Yo en 'Aquí no hay quien viva' era un niño y yo lo veía encantado de la vida”.