"Han pasado cosas": Qué ocurrió entre María Adánez y Vanesa Romero en el rodaje de 'Aquí no hay quien viva'

Mucho ha llovido desde que arrancara en 2003 la serie de televisión 'Aquí no hay quien viva' en Antena 3, con una trama que giraba entorno a una pareja formada por Lucía, a la larga 'la Pija', y Roberto, y la llegada de ambos a Desengaño 21. María Adánez era la encargada de darle vida a una de las protagonistas de la serie de comedia, al menos en los tres años siguientes. Posteriormente, y en el año 2005, se incorporaría a la ficción televisiva Vanesa Romero, que daría vida a Ana, la vecina del piso de enfrente.

En la trama, la inclusión del personaje de Romero era para poner en jaque el inminente matrimonio entre las encarnaciones televisivas de Adánez y Daniel Guzmán, consiguiendo embaucar a Roberto y saboteando la boda entre ambos. A la postre, Lucía iría desapareciendo progresivamente de las tramas mientras Ana se convertiría en habitual como pareja del personaje interpretado por Eva Isanta y, de nuevo, en la versión de Telecinco, 'La que se avecina'. Pero, ¿qué ocurrió entre ambas en la temporada que coincidieron que acabó con una de ellas marchándose?

Qué ocurrió entre Adánez y Romero

La pieza de unión entre ambas es el creador de la serie, principal guionista y director de 'Aquí no hay quien viva' durante su arranque: Alberto Caballero. Al arranque de los primeros episodios el realizador comenzó una relación sentimental con María Adánez. Ambos llevaron el idilio abiertamente durante los dos años siguientes, mostrándose juntos en estrenos, alfombras y preestrenos. No obstante, la llegada de Romero lo cambió todo.

Paralelamente a la trama de infidelidades que protagonizaban ambas actrices en la pequeña pantalla, Adánez decidió abandonar la serie de Antena 3 en 2005, cuando ya comenzaban a circular los rumores de que entre Caballero y Romero había algo más que una relación profesional. Y es que, sólo unos meses después de la marcha de Lucía de la historia, el creador de la serie anunciaba su noviazgo con el reciente fichaje.

Adánez: “Han pasado muchas cosas”

Pero, curiosamente, María Adánez volvería a trabajar con ambos en otra serie: en la versión para Telecinco titulada 'La que se avecina'. Pero antes, en 2012, Caballero y Vanesa Romero se casarían en la vida real, como hicieran Roberto y Lucía en la ficción. Y, casi como hicieran los otros, el matrimonio duró apenas unos meses cuando llegó una abrupta ruptura, una reconciliación y un comunicado en el que aseguraban que entre ambos había “diferencias irreconciliables”.

En ese momento se produjo el regreso de Adánez, que habló por primera vez sobre su relación con Romero: “Ya somos mayores, la vida pasa, somos adultos y venimos a trabajar. La vida pasa, yo me he casado, me he divorciado...han pasado muchas cosas. Diez años es una vida”, declaraba a la prensa antes de comenzar el rodaje. A la larga su personaje no prosperaría y, a partir de la temporada 8, no regresaría.

Quién sí que encontró su hueco en el elenco de personajes de 'La que se avecina' es la actriz Miren Ibarguren, protagonista en la serie 'Aída' y que comenzó un romance con Caballero al llegar a la serie de Telecinco sobre la comunidad de vecinos.