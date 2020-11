José Luis Ábalos hace una denuncia en 'Todo es mentira' y pide "ser libre": "Es una intimidación a mi familia"

Esta semana, José Luis Ábalos ha protagonizado una polémica que le está persiguiendo en todos los medios de comunicación. Esto comenzó cuando el diario ABC reveló que el Ministro de Movilidad y Agenda Urbana pasó el fin de semana en un hotel de 5 estrellas en Canarias, junto a su familia, asesores y escoltas.

Tal y como anunció el dicho periódico, Ábalos tenía que ir a las islas para supervisar la crisis de la inmigración en el archipiélago canario, lo que parece que aprovechó para pasar unas breves vacaciones en familia. Por este motivo, Javier Chicote, el periodista que difundió la información, realizó una conexión en directo con 'Todo es mentira' para hablar de ello.

A raíz de esto, Fabián Pérez, reportero del programa de Cuatro, se trasladó a Sevilla para preguntarle al respecto. Ante sus cuestiones, Ábalos se mostró muy molesto con lo que decía dicha noticia, ya que les acusa de vulnerar su derecho a la intimidad y a la conciliación. Asimismo, aprovechó para denunciar a ABC por dar información sobre sus hijos.

"Todo lo que afecta a la familia de uno sienta mal. Los hijos y la familia hay que respetarlo. El domingo este medio dijo que mis hijos estaban en un centro de educación concertada. No es cierto, además. Solo hay un niño que tiene 7 años y podrían haberse limitado a decir que era un centro de educación concertada y ya, no señalar el centro. Porque eso cualquiera que quiera ir a visitarlo ya sabe dónde está y eso a un niño de siete años no se le hace", reprochó el político.

De la misma manera, el ministro justificó su visita a Canarias y aseguró que estuvo trabajando hasta las 20:30h del sábado y el domingo abandonó la isla, por lo que "no se extendió mucho" y "no pudo disfrutar de estas instalaciones". Además, explicó que no se publicaron todos los compromisos y reuniones a los que debía asistir, dado que tuvo que ir a varias al tener que abordar multitud de temas como la crisis del coronavirus y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

También desmintió el precio del hotel y afirmó que el viaje lo había pagado él: "Todo está pagado por mí, porque como sé cómo va esto pues hasta el transporte del vehículo que alquilé para que no fuera oficial también lo pagué yo. Por supuesto los aviones y los hoteles".

"¿Me dicen también cómo llevo mi vida privada?"

"Díganme en dónde está prohibido que yo concilie mi vida familiar. Si yo veo a mis hijos solamente en la noche, ¿Cuál es el problema? ¿Me dicen también cómo llevo mi vida privada? ¿Tengo que pedir permiso? Me parece absurdo. Hay muchos motivos pero dejen a la familia fuera. El domingo había un editorial en ese medio diciendo 'Dejen a los niños en paz'. Hace muy poco sufrí unos escraches porque otro señaló mi domicilio. Ahora señalan el colegio. Ahora no puedo conciliar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué no viaje por España y que no hable? No me van a intimidar", agregó algo alterado.

"No tensionemos más, porque algunos también nos gustaría ser libres, libres para elegir un centro escolar en Madrid donde la elección por lo público no está garantizada, libertad de poder salir a las calles y de disfrutar de la hostelería sin ser insultado, poder salir de la casa sin que nadie te insulte. Yo también quiero ser libre en mi país. Esto es una intimidación a mi familia. Y esto nos retrotrae a los peores años de la historia de este país", concluyó.

Tras esuchar las declaraciones del ministro, Chicote, autor de la noticia, siguió defendiendo su información y afirmó que Ábalos no había "desmentido nada". Asimismo, confesó que intentó contactar con el político para contrastar la información pero no le atendió.