Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su gran incidente con Carlota Corredera en Telecinco: "Por su culpa"

El presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, ha roto su silencio este miércoles en la revista 'Lecturas' para pronunciarse sobre su supuesto conflicto con su compañera, Carlota Corredera, después de que el periodista del corazón Jesús Mariñas publicase en el diario 'La Razón' las claves del supuesto conflicto entre ambos presentadores de Telecinco, que han vivido en los últimos meses uno de los momentos más importantes de sus carreras tras el estreno de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

En este sentido, el periodista encargado de presentar espacios como 'Supervivientes' o 'Sálvame' ha querido desmentir todas las informaciones de Jesús Mariñas, aunque ha hecho referencia a uno de los momentos más embarazosos que ha vivido en televisión por culpa de Carlota Corredera. "Me entero gracias a un artículo de Jesús Mariñas de que Carlota Corredera y yo estamos en guerra. La noticia me produce tal frialdad que ni se me pasa por la cabeza llamar a Mariñas para desmentirlo, y eso que es un colega al que aprecio muchísimo".

"Sostiene Mariñas que esta guerra puede ser motivo de distracción veraniega para los espectadores. Pobre. Si fuera así no nos largaríamos ninguno de los dos de vacaciones para no perder posiciones, pero tanto ella como yo estamos deseando pirarnos. A no ser que las guerras ya no sean como las de antes y ahora se libren desde las hamacas de la playa", explica el presentador dejando claro que ambos dejarán sus responsabilidades profesionales durante la temporada estival.

Jorge Javier narra su momento más embarazoso con Corredera

En este contexto, Jorge Javier Vázquez ha hablado claro sobre uno de los momentos más embarazos, y a la vez divertido, que ha vivido con Carlota Corredera en un plató de televisión: "Por su culpa he vivido uno de los momentos más embarazos en televisión. Ella estaba de directora en 'Sálvame Diario' y yo estaba a punto de hacer una promoción de camisetas que por mucho que sudaras no se notaba nada".









"Justo antes de empezar la promoción se emitió un cebo que tenía como protagonista a la hermana de una folclórica que se expresaba fatal. Carlota no se dio cuenta de que tenía el pinganillo abierto y se le escapó un "Madre mía, esta señora no sabe lo que es un sujeto, un verbo, predicado" que le salió del alma. Tenía yo que empezar mi promoción y no podía de la risa tonta que me entró. Ella me dijo por el pinganillo: "Perdón, perdón, y entonces mi risa fue a más", ha explicado el presentador para dejar clara la buena relación que tiene con su compañera, para terminar su texto con la siguiente frase. "Yo con la gente que me he reído no pueda estar en guerra. Soy así de simple".