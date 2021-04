Jorge Javier Vázquez se sale del guion y critica la última estrategia de Telecinco: "La que me va a caer"

El presentador de 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez, se ha salido del guion este sábado y ha criticado duramente una de las últimas estrategias empleadas por Telecinco, canal donde trabaja.

Lo ha hecho en mitad del debate sobre los últimos dos episodios que la cadena de Fuencarral había emitido sobre la docuserie que ha grabado la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, donde cuenta todo lo que ha vivido y ha tenido que soportar mediáticamente y en su ámbito personal.

Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez han hablado

El presentador, una de las grandes estrellas dentro del 'universo Sálvame' así como de Mediaset, ha revelado en las últimas horas que ha conversado con una de las protagonistas de este 2021, Rocío Carrasco.

Una conversación que había sorprendido y mucho al presentador, ya que tal y como reveló en su programa era la primera ocasión que la hija de la cantante se reía. "Habré visto a Rocío a lo largo de estos años en alguna ocasión. Pero por primera vez, le conté una cosa y tal, y la escuché reírse a carcajada. Yo nunca la había escuchado ni verla reírse. Me impactó", explicó en 'Sálvame'.

Sin embargo, este sábado ha aprovechado la versión nocturna del programa de entretenimiento para criticar una de las estrategias que ha empleado —y lo ha hecho bien— el canal en el que trabaja.

La estrategia de Telecinco que no convence a Jorge Javier

“Ahora me voy a echar a la directora y a todo Mediaset encima con lo que voy a decir”, ha arrancado afirmando este sábado, mientras sus colaboradores debatían sobre los últimos dos episodios de la docuserie. “Creo que debatimos demasiado y hay cosas que no tienen debate. La propia dinámica de esta cadena lo que nos hace es debatir y opinar continuamente y yo creo que hay muchísimas ocasiones en las que no hay debate“, ha explicado.

"En este momento que es tanto debatir y tanto opinar… no lleva absolutamente a nada. No podemos estar 24 horas hablando de Rocío Carrasco porque al final lo que pasa es que te produce el efecto rechazo“, ha dicho, mientras era consciente de la 'bronca' que le podía caer por decir esas palabras.

“Madre mía la que me va a caer…”, ha dicho el presentador. Sin embargo, no se ha cortado para dar su opinión. “Evidentemente lo hacemos porque nos da buenos datos de audiencia y esto es una cadena comercial y para eso hacemos televisión… Lo que no podemos hacer es que estemos, durante dos semanas y lo que nos queda hablando del tema, y cojamos manía a la chiquilla. Al final la ves llorar y dices ‘¿otra vez?’ pero de eso también es probable que tengamos responsabilidad nosotros“, ha apostillado.

