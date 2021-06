Jorge Javier Vázquez rompe su silencio y destapa la pérdida que sufrió durante la pandemia: "Ha matado"

El presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, ha vuelto a aprovechar su blog de 'Lecturas' para volver a desvelar algunos de sus secretos más personales, en esta ocasión se ha referido a un cambio personal que ha sufrido debido a los meses más duros de la pandemia en nuestro país, marcados por el confinamiento.

El periodista siguió su rutina habitual en los platós de televisión, poniéndose al frente de 'Sálvame' en algunas de las tardes más complicadas del confinamiento en nuestro país. En aquellos meses 'Sálvame' consiguió un gran equilibrio entre la actualidad pura de la pandemia y también la información relacionada con la crónica rosa, consiguiendo dar una cobertura que fue aplaudida hasta por muchas personas siempre habían sido reacias al formato de Telecinco.

Pero, en algunos momentos del confinamiento, Jorge Javier Vázquez también aprovechaba algunas oportunidades para explicar que la vida le estaba cambiando muy rápido por culpa de la nueva normalidad, explicando incluso que sus hábitos diarios estaban cambiando por completo.









En este sentido se ha pronunciado en las últimas horas en la revista 'Lecturas', señalando que hay aspectos que no ha recuperado a pesar de que poco a poco estamos recuperando la vida de antes. Uno de ellos, las ganas de explorar y la curiosidad por conocer sitios nuevos.

La vuelta a la normalidad de Jorge Javier Vázquez

"Yo sabía que esto me iba a pasar. Tanto tiempo soñando con el 'qué haremos cuando todo esto se acabe' y ahora que estamos viendo la luz al final del túnel no sé qué hacer. Creía que con el 'cuando esto se acabe' vendría de inmediato una época de subidón, todos seríamos más felices y viviríamos hermanados hasta el fin de nuestros respectivos días. Acabo de hablar con B. y le pregunto que qué hago ahora con mi vida. 'Pues lo que hacías antes', me responde. “Pero es que ya no me acuerdo de lo que hacía antes”. 'Viajabas'".

Tras esta introducción, el presentador de Mediaset ha señalado que antes viajar le hacía sentir vivo y que le encantaba conocer sitios nuevos, ahora todo eso ha pasado a un segundo plano: "Durante todo este tiempo que hemos vivido encerrados me he acostumbrado a quedarme en casa y dejar de fantasear con playas idílicas o ciudades por conocer. La pandemia ha matado mi curiosidad".

Parece que al reconocido presentador le está costando volver a la normalidad de antes, aunque sigue teniendo mucho éxito profesional. A sus proyectos activos en la actualidad, como 'Sálvame' o 'Supervivientes', se une el triunfo en audiencia que ha vivido en los últimos meses gracias a la historia de Rocío Carrasco en 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Además, parece que en los próximos meses se pondrá al frente del esperado regreso de 'Gran Hermano VIP' a Telecinco.