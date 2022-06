Jorge Javier Vázquez explica el problema de salud por el que se ha ausentado de 'Sálvame': "Me ha dado"

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, se ha visto obligado a interrumpir este pasado su martes su papel al frente del espacio de las tardes de Telecinco. En este sentido, el periodista ha sufrido un pequeño problema de salud por el que ha tenido que abandonar durante unos minutos el plató situado en las instalaciones de Mediaset España.

A pocos días del comienzo del verano, las temperaturas empiezan a ser altas en los horas centrales del día en zonas de España como es la central. Por ejemplo, estos días en Madrid se han llegado a temperaturas que rozan los 35 grados. Situaciones como está obligan a todos a extremar los cuidados y a evitar exponerse a altas temperaturas para evitar, entre otros problemas de salud, un posible bajón de azúcar.

Este es el problema que ha afectado este martes al presentador, por el que ha tenido que abandonar durante unos minutos el plató para recuperarse y volver en las mejores condiciones posibles a ponerse delante de las cámaras de 'Sálvame'. "Me ha dado un bajón de azúcar y me he tenido que comer un poquito de chocolate", ha explicado Jorge Javier Vázquez a David Valldeperas tras salir del plató.





El periodista ha conseguido recomponerse gracias al chocolate que ha tomado fuera de cámaras y todo ha quedado en un susto, ya que ha regresado al plató y ha podido seguir con el programa. Durante los minutos que ha estado ausente, ha sido Adela González la que se ha puesto al frente del programa.

Después, Jorge Javier Vázquez, como es habitual, ha tratado con humor este pequeño percance porque se ha producido en pleno directo, pero ha hecho lo mejor para superar el problema lo antes posible: ingerir algo que le permita recomponerse y recuperar fuerzas.

No es el único susto que se ha producido en 'Sálvame' en las últimas semanas y que tiene que ver con un problema de salud. A la bajada de azúcar de Jorge Javier Vázquez se unen los accidentes que han sufrido las colaboradoras del programa Belén Esteban, Chelo García Cortés y el colaborador Miguel Frigenti.





La dieta que sigue Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más reconocidos de nuestra televisión por su presencia en programas como 'Sálvame', 'Supervivientes' y también por su trayectoria en los teatros.

Además, el periodista también es conocido, sobre todo en los últimos años, por su sacrificada rutina lejos de las cámaras para mantener siempre un físico ideal. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha explicado en las últimas horas algunos de sus secretos para mantenerse en forma a través del ejercicio físico y de una dieta equilibrada.

En este sentido, el presentador de Telecinco ha reconocido que lleva muchos años dejándose guiar por la dieta Pronokal: "La llevo haciendo ya desde hace muchos años y para mí no es una dieta, es un estilo de vida saludable y no me cuesta nada seguir lo que dice. Dieta saludable, hábitos saludables, y me ayuda muchísimo sus productos".