Jorge Javier Vázquez confiesa que abandonó 'Sálvame' por culpa de dos colaboradores

Jorge Javier Vázquez ha estado unos meses alejado del plató de 'Sálvame',pero no es la primera vez que decide tomarse un descanso. Algo similar sucedió en 2015 cuando se ausentó del espacio más de un mes. Sin embargo, sus salidas temporales siempre han sido justificadas, ya fuera por su puesto como presentador en otro formato de la cadena o problemas personales, aunque en alguna ocasión si ha podido retirarse por el desgaste de soportar las discusiones de los colaboradores a diario.

A raíz de esto, el presentador ha querido explicar abiertamente el motivo por el que decidió abandonar el programa. Durante un debate, en el que discutían por quien era el colaborador "más protegido" por la dirección, Kiko Maramoros ha sido el más señalado por parte de sus compañeros. Ha sido entonces cuando Jorge Javier ha levantado la voz para defenderle.

"Yo he sido siempre muy defensor de Matamoros en todas las batallas. Si tuviese que darme un tanto por ciento de aciertos en mi apoyo, estaría por encima del 80%", afirmó el periodista. "He visto gente que ha criticado a Matamoros y cuando ha llegado el momento en que se ha demostrado que no tenía razón y no le han defendido o pedido perdón de la misma forma que le atacaran", aseguró.

"Kiko Matamoros y yo hemos tenido unas broncas tremendas", reconoció Mila Ximénezal sentirse aludida por las palabras del comunicador. Ante sus declaraciones, Vázquez confesó que se había marchado del programa por sus constantes discusiones: "¡Me fui yo de 'Sálvame' por vosotros!", aclaró entre risas.

Según explicó el presentador, dejó de disfrutar del programa y por eso comenzó a asistir con menos frecuencia al plató. "Yo también lo pasé muy mal, y así estoy ahora", añadió Ximénez haciendo referencia a su enfermedad.

Enfrentamientos entre Kiko Matamoros y Mila Ximénez

Durante una larga época, Kiko Matamoros y Mila Ximénez mantenían una enemistad que les duró años y por la que discutían a diario. Tal y como ha comentado la colaboradora, el motivo de sus enfrentamientos era la relación que Matamoros mantenía con Makoke, su exmujer. "Le quería advertir de lo que está sucediendo ahora", aclaró Ximénez, ya que, actualmente, se encuentran de nuevo en una batalla mediática.