Jorge Javier Vázquez rompe su silencio y habla alto y claro sobre la República: "No es el momento"

Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio en sus vacaciones estivales y se ha pronunciado sobre la salida del Rey Juan Carlos del país y el papel del Rey Felipe VI como garante de la unidad y la Constitución española. El presentador de Telecinco, conocido simpatizante del Partido Socialista y uno de los principales apoyos mediáticos del gobierno de coalición, ha aprovechado su blog en la revista Lecturas para opinar al respecto del tema.

Jorge Javier opina sobre la salida de Juan Carlos de España

El presentador ha reconocido que agradece no haber estado trabajando cuando se conoció la salida del Rey emérito del país, ya que, de lo contrario, "habría pedido referéndum sobre la monarquía inmediatamente". Sin embargo, tras reflexionar y leer sobre el tema, el presentador catalán asegura que no es el momento de hablar sobre la República: "no creo que sea el momento para cuestionarnos la monarquía. Habrá quién diga: “Es que nunca es el momento”. Y tienen razón. Pero de todo lo que tenemos ahora encima no creo que el principal problema sea Felipe VI. Es más: es que a lo mejor no es ni un problema".

Jorge Javier, gran defensor del Gobierno PSOE-Podemos

En los últimos meses, sobre todo a raíz de las críticas surgidas por la gestión de la pandemia y de la crisis económica por parte del Gobierno PSOE-Podemos, Jorge Javier Vázquez ha dedicado parte de sus intervenciones televisivas a defender públicamente a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y otros miembros del Gobierno de coalición, llegando a protagonizar un gran enfrentamiento con una de sus colaboradoras más estrechas, Belén Esteban, que criticaba la labor del Ejecutivo:

“No sigas por ahí porque no te hago la entrevista”



“Aquí no hay variedad de opiniones”



“Estoy harto de tu discursito”@jjaviervazquez, el dictador chavista de @DeluxeSabado#BelenEstebanpic.twitter.com/N1qYz0NpeP — Alex Sanz ������ (@alexsanz_95) June 20, 2020

Ahora, el presentador se desmarca de la línea oficial dictada por Podemos en medio de la imputación por corrupción contra el partido de Pablo Iglesias.