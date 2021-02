Jorge Javier sorprende con el elemento que quiere eliminar para siempre del programa: "No debe volver"

La pandemia por coronavirus ha provocado cambios en el día a día de todos. Lo mismo ha sucedido con la televisión, dado que todos los formatos han tenido que introducir cambios para poder continuar con su emisión mientras respetan las medidas de seguridad. A pesar de ello, algunas modificaciones pueden haber llegado para quedarse, ya que algunos agradecen introducirlas en sus rutinas.

En marzo de 2020, Carlota Corredera entró al plató de 'Sálvame' aparentemente desubicada al no ser recibida por el público. El miedo por la pandemia vació las gradas del espacio de Telecinco, lo que se mantiene a día de hoy. Actualmente, casi un año después, el programa continúa grabándose sin la participación del público.

Como consecuencia, el pasado domingo, Jorge Javier Vázquez hizo una reflexión en directo sobre cómo había afectado el coronavirus a su formato, haciendo hincapié en el público. No obstante, llegando a una conclusión que nadie esperaba, el presentador hizo una petición que sorprendió mucho a los espectadores.

"Quiero compartir algo con todos ustedes: Creo que no debe volver el público a los platós de televisión, en la vida", comenzó diciendo, dejando claro que no quería que los seguidores del espacio volviesen a ocupar las gradas. Lo que más llamó la atención fue que Vázquez tomase esa decisión a pesar de haber contado durante 10 años con un público que, poco a poco, también pasó a ser otro elemento más del formato.

"Cuando estamos aquí sin público, parece que no nos está viendo nadie y, al ver el plató con equipo bajo mínimos, los invitados cuentan más cosas", explicó el conductor del espacio para que los espectadores no se lo tomasen como un ataque, además de reconocer que, durante estos meses de pandemia, había sido testigo de "grandes declaraciones". El presentador considera que eso fue posible gracias a que "no hay público en el plató".

"Con el público no se crea"

"Se crea otro tipo de ambiente que con el público no se crea, creo que todo el mundo lo ha notado", dijo Antonio Rossi, dando así la razón a su compañero. "Durante las publicidades hay invitados que se quedan hablando y se abren en canal, cuentan cosas que te ayudan a comprender ciertas historias", corroboró Lydia Lozano.

Para que se les entendiese, tanto los colaboradores como el presentador recordaron las grandes confesiones que sacaron de la entrevista de Kiko Rivera arremetiendo contra su madre, el secreto de Matamoros sobre su adicción a la cocaína o la pelea de Jorge Javier con María Teresa Campos. Todo estos sucesos sucedieron con el plató totalmente vacío.

"Para otro tipo de formatos como los 'realities', igual sí, pero para las entrevistas la gente se siente mucho más tranquila y relajada. Suelta cosas que con público no soltaría. Hasta los deportistas están jugando mejor sin público", concluyó Jorge Javier, mientras llevaba la contraria a los deportistas que han dicho que sin público juegan peor porque no sienten la presión de su afición.